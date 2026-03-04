Six Béninois nommés dans les commissions de la CAHB

Le président de la Confédération africaine de handball (CAHD), Mansourou Aremou, a procédé à la nomination de plusieurs Béninois dans les commissions de la Confédération pour la mandature 2025-2029.

Dans la politique de développement du handball sur le continent africain, le président de la Confédération africaine de handball (CAHD) veut s’appuyer sur l’expertise béninoise. Il a procédé à la nomination de six (06) Béninois au sein des commissions. Cette stratégie de consolidation du capital humain s’inscrit dans une volonté d’améliorer la performance et l’efficacité de l’instance dirigeante du handball africain.

Parmi les Béninois promus, on retrouve Sidikou Karimou, président de la Fédération béninoise de handball (FBHB). Celui-ci mettra son expertise au service du développement continental de la discipline. Ses vice-présidents, Jean Sodji et Akouvi Clarisse Hounzali Houngbedji, sont respectivement nommés au tribunal arbitral et à la commission d’arbitrage.

Par ailleurs, le responsable de la commission médicale de la FBHB, Akanni Bello, apportera son expertise au niveau continental. Enfin, Haeratou Aremou et Mohamed Bachir Aboudou figurent également parmi les personnalités béninoises appelées à siéger au sein des commissions de la CAHB pour la période 2025–2029.

Liste des Béninois nommés au sein des commissions de la CAHB

– Commission Développement : M. Sidikou KARIMOU (Président) ;

– ‎Commission Organisation des Compétitions : Haeratou AREMOU (Membre choisi au niveau de la zone 3) ;

– ‎Commission Médicale : Dr Akanni BELLO (Membres) ;

– ‎Commission d’Arbitrage : Akouvi Clarisse HOUNZALI HOUNGBEDJI (Membre) ;

– Commission Ethique : ABOUDOU Mohamed Bachir (Membre) ;

– Tribunal Arbitral : SODJI Jean (Membre).

F. A. A.

4 mars 2026 par ,