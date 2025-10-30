Sin’Art 2025 célèbre le génie créatif africain du 29 au 31 octobre

Du 29 au 31 octobre 2025, le Bénin vibre au rythme de la 3e édition du festival Sin’Art, la Scène Internationale des Arts et des Écritures Contemporaines. Le lancement officiel a eu lieu, ce mercredi 29 octobre 2025, au CCRI John Smith à Ouidah, cœur battant de la manifestation.

Trois jours de célébration de l’art dans toutes ses formes à l’occasion de la 3e édition du festival Sin’Art. Organisé par le Centre Culturel de Rencontre International (CCRI) John Smith, en collaboration avec plusieurs partenaires institutionnels et culturels, le festival déploie 21 représentations et 11 spectacles à travers cinq villes béninoises (Ouidah, Cotonou, Porto-Novo, Grand-Popo et Abomey-Calavi) autour du théâtre, de la danse, de la musique, de la performance et des arts littéraires. Selon Janvier Nougloï, directeur du CCRI John Smith, le festival accueille des artistes, compagnies et publics du Bénin, d’Afrique, et d’Europe pour une célébration éclatante du génie créatif et du dialogue des cultures. Au-delà des projecteurs, la formation et la professionnalisation des jeunes artistes constituent un axe majeur de cette édition. « Cette année, il n’y a pas que les spectacles. Nous avons initié une formation à destination des jeunes auteurs dans les établissements scolaires, des bibliothécaires et aussi des régisseurs », informe Janvier Nougloï. Le festival met également à l’honneur de jeunes troupes béninoises. « Ces jeunes vont découvrir une autre façon de travailler avec d’autres professionnels et cela les aidera à devenir progressivement de vrais professionnels », a ajouté le directeur du CCRI John Smith. Le cirque figure aussi en bonne place dans la programmation. Janvier Nougloï n’a pas manqué de remercier les partenaires du CCRI dont la Mairie de Ouidah, le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, l’Agence française de développement et l’Association internationale des maires francophones.

Au nom du maire de Ouidah, le premier adjoint René Gnida a salué la portée du festival. Pour lui, ce festival n’est pas seulement un événement artistique. À travers Sin’Art, soutient-il, nous faisons rayonner le génie africain. « Je nous invite à vivre intensément ce festival », a lancé René Gnida.

Représentant le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, Gwladys Gandaho a salué la vision du CCRI et la contribution du festival à la dynamique culturelle nationale. « Notre pays vit une renaissance artistique. Les initiatives se multiplient, les festivals se professionnalisent, les artistes s’affirment. Cette vitalité traduit une volonté politique : faire de la culture un levier de développement durable et de rayonnement mondial. Le Sin’Art s’inscrit dans cette trajectoire », a-t-elle déclaré. Le Festival, souligne-t-elle, « offre aux créateurs un espace de visibilité et d’échange. Il favorise la mobilité artistique, la circulation des œuvres et des idées, et contribue à bâtir une économie créative béninoise, ouverte, inclusive et innovante ». « Puissent ces journées d’effervescence et de partage faire éclore des collaborations fécondes, inspirer de nouvelles vocations, et inscrire le SINART parmi les grands rendez-vous qui comptent sur la scène culturelle internationale », a-t-elle conclure.

Le Sin’Art 2025 investit plusieurs espaces culturels du pays : CCRI John Smith (Ouidah), Institut Français (Cotonou), Ouadada (Porto-Novo), Villa Karo (Grand-Popo), EITB (Togbin) et Maison de la Culture (Ouidah). À travers Sin’Art 2025, le Bénin s’affirme comme une terre de rencontres artistiques et d’innovation culturelle.

Akpédjé Ayosso

Programmation des spectacles SIN’ART

30 octobre 2025 par ,