jeudi, 30 octobre 2025 -

1063 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Scène Internationale des Arts et des Écritures Contemporaines

Sin’Art 2025 célèbre le génie créatif africain du 29 au 31 octobre

(Un événement qui met à l’honneur la création contemporaine)




Du 29 au 31 octobre 2025, le Bénin vibre au rythme de la 3e édition du festival Sin’Art, la Scène Internationale des Arts et des Écritures Contemporaines. Le lancement officiel a eu lieu, ce mercredi 29 octobre 2025, au CCRI John Smith à Ouidah, cœur battant de la manifestation.

Trois jours de célébration de l’art dans toutes ses formes à l’occasion de la 3e édition du festival Sin’Art. Organisé par le Centre Culturel de Rencontre International (CCRI) John Smith, en collaboration avec plusieurs partenaires institutionnels et culturels, le festival déploie 21 représentations et 11 spectacles à travers cinq villes béninoises (Ouidah, Cotonou, Porto-Novo, Grand-Popo et Abomey-Calavi) autour du théâtre, de la danse, de la musique, de la performance et des arts littéraires. Selon Janvier Nougloï, directeur du CCRI John Smith, le festival accueille des artistes, compagnies et publics du Bénin, d’Afrique, et d’Europe pour une célébration éclatante du génie créatif et du dialogue des cultures. Au-delà des projecteurs, la formation et la professionnalisation des jeunes artistes constituent un axe majeur de cette édition. « Cette année, il n’y a pas que les spectacles. Nous avons initié une formation à destination des jeunes auteurs dans les établissements scolaires, des bibliothécaires et aussi des régisseurs », informe Janvier Nougloï. Le festival met également à l’honneur de jeunes troupes béninoises. « Ces jeunes vont découvrir une autre façon de travailler avec d’autres professionnels et cela les aidera à devenir progressivement de vrais professionnels », a ajouté le directeur du CCRI John Smith. Le cirque figure aussi en bonne place dans la programmation. Janvier Nougloï n’a pas manqué de remercier les partenaires du CCRI dont la Mairie de Ouidah, le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, l’Agence française de développement et l’Association internationale des maires francophones.

Au nom du maire de Ouidah, le premier adjoint René Gnida a salué la portée du festival. Pour lui, ce festival n’est pas seulement un événement artistique. À travers Sin’Art, soutient-il, nous faisons rayonner le génie africain. « Je nous invite à vivre intensément ce festival », a lancé René Gnida.

Quelques invités présents au lancement de l’édition 2025 du festival Sin’Art

Représentant le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, Gwladys Gandaho a salué la vision du CCRI et la contribution du festival à la dynamique culturelle nationale. « Notre pays vit une renaissance artistique. Les initiatives se multiplient, les festivals se professionnalisent, les artistes s’affirment. Cette vitalité traduit une volonté politique : faire de la culture un levier de développement durable et de rayonnement mondial. Le Sin’Art s’inscrit dans cette trajectoire », a-t-elle déclaré. Le Festival, souligne-t-elle, « offre aux créateurs un espace de visibilité et d’échange. Il favorise la mobilité artistique, la circulation des œuvres et des idées, et contribue à bâtir une économie créative béninoise, ouverte, inclusive et innovante ». « Puissent ces journées d’effervescence et de partage faire éclore des collaborations fécondes, inspirer de nouvelles vocations, et inscrire le SINART parmi les grands rendez-vous qui comptent sur la scène culturelle internationale », a-t-elle conclure.

Le Sin’Art 2025 investit plusieurs espaces culturels du pays : CCRI John Smith (Ouidah), Institut Français (Cotonou), Ouadada (Porto-Novo), Villa Karo (Grand-Popo), EITB (Togbin) et Maison de la Culture (Ouidah). À travers Sin’Art 2025, le Bénin s’affirme comme une terre de rencontres artistiques et d’innovation culturelle.

Akpédjé Ayosso

Programmation des spectacles SIN’ART

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

30 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




Le CCRI John Smith inaugure sa bibliothèque “Des Mondes Croisés”


30 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Centre Culturel de Rencontre International (CCRI) John Smith de (…)
Lire la suite

Le Salon National du Livre revient du 19 au 22 novembre


24 octobre 2025 par Marc Mensah
Le Salon National du Livre (SNL) fera son grand retour du 19 au 22 (…)
Lire la suite

Un projet de loi pour propulser le cinéma béninois


22 octobre 2025 par Marc Mensah
Le gouvernement a adopté et transmis, mercredi 22 octobre 2025, à (…)
Lire la suite

Le Bénin remporte le trophée d’Or au Japon


13 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Bénin se distingue à l’Exposition Universelle Osaka 2025. Le (…)
Lire la suite

Lancement des compétitions interclasses culturelles


12 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel (…)
Lire la suite

42 lauréats reçoivent leurs chèques du FDAC


10 octobre 2025 par Marina Houénou
La cérémonie officielle de remise de chèques aux bénéficiaires du Fonds (…)
Lire la suite

19 créateurs béninois au Forum Création Africa le 16 octobre


8 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Du 16 au 18 octobre 2025, Lagos (Nigéria) accueillera la seconde (…)
Lire la suite

Un monument sous-marin à Ouidah en mémoire des esclaves


2 octobre 2025 par Marc Mensah
Un monument commémoratif sous-marin sera bientôt érigé au large de (…)
Lire la suite

Dakar accueille la première édition du Festival des Arts et de la (…)


2 octobre 2025 par La Rédaction
La capitale sénégalaise accueillera, du 30 novembre au 7 décembre 2025, (…)
Lire la suite

Davido, membre votant des ‘’Grammy Awards 2026’’


24 septembre 2025 par Marina Houénou
L’artiste nigérian Davido rejoint les membres votant des Grammy Awards (…)
Lire la suite

‘’3 Cold Dishes’’ révèle la destination Bénin


24 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Des scènes du grand film panafricain ‘’3 Cold Dishes’’ ont été tournés (…)
Lire la suite

Une Commission de 17 membres pour le suivi de la Chefferie traditionnelle


24 septembre 2025 par Marc Mensah
Le gouvernement béninois renforce son engagement envers la chefferie (…)
Lire la suite

Voici les présélectionnés pour le "Prix Jean Pliya de la fiction (…)


20 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, à travers l’Agence (…)
Lire la suite

ReCiCo 2025 s’ouvre le 27 septembre prochain


16 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La 5e édition des Rencontres cinématographiques de Cotonou (ReCiCo (…)
Lire la suite

Le Bénin à l’honneur à la New York Fashion Week


12 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Bénin à travers l’Agence de développement des arts et de la culture (…)
Lire la suite

L’artiste Togbé Adjos fait la promotion de Ouidah et du Bénin à Genève


10 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Genève accueille l’exposition "Transe de l’Arc-en-Ciel", une œuvre à la (…)
Lire la suite

Le Bénin sera à l’honneur au Brésil


9 septembre 2025 par Marc Mensah
Du 13 au 16 novembre 2025, le Bénin participera au Black Travel Summit, (…)
Lire la suite

Le Borgou mise sur la Gaani pour booster son économie


7 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La foire économique régionale du Borgou a été lancée, ce samedi 6 (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires