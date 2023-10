Signature de deux conventions de dons à Berlin

La 22ème session des négociations intergouvernementales bénino-allemandes a eu lieu lundi 30 octobre 2023 à Berlin (Allemagne). Elle a été marquée par la signature de deux conventions de dons.

Le Ministre d’État, chargé de l’Économie et des Finances, Romuald Wadagni a pris part à la 22ème session des négociations intergouvernementales bénino-allemandes avec son collègue de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale, Raphaël Akotegnon ainsi que l’Ambassadeur du Bénin à Paris, Corinne Brunet.

À cette session, le ministre d’État Romuald Wadagni et le Secrétaire d’État parlementaire au Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement, Niels Annen, chef de la délégation allemande ont apprécié la qualité des relations entre le Bénin et l’Allemagne.

Les deux parties ont acté par domaine d’intervention le niveau des engagements financiers. Elles ont aussi défini les actions rentrant dans le cadre de la mise en œuvre de projets et programmes. Sur la période 2023-2025, une enveloppe financière globale d’environ 62.000.000 d’euros, soit environ 41.000.000.000 FCFA est allouée à la réalisation des projets de développement. Au titre des domaines concernés, il y a la bonne gouvernance, la formation technique et professionnelle, la décentralisation, l’eau et l’assainissement, la biodiversité et les énergies renouvelables.

Le Bénin et l’Allemagne ont procédé à cette occasion à la signature de deux conventions de dons. La première convention d’un montant de 20 millions d’euros est destinée au financement de la construction de deux Lycées Techniques Agricoles à Natitingou et à Cobly. La deuxième convention est de 10 millions d’euros. Ce fonds permettra à la Fondation des Savanes Ouest Africaines (FSOA) de mener des actions dans le cadre de la gestion du Parc National de la Pendjari et du Parc W-Bénin. La session s’est achevée par la signature du Procès-Verbal.

A.A.A

31 octobre 2023 par ,