Signature de 109 milliards d’accord de financement entre le Bénin et l’UE

Une délégation de l’Équipe Europe s’est rendue au Bénin en visite officielle, du 18 au 20 mars 2024, pour renforcer le partenariat entre l’Union européenne (UE) et le Bénin. Constituée de hauts dirigeants des institutions européennes, de plusieurs agences et banques de développement européennes et de représentants des États membres de l’UE, la mission a pu développer des échanges fructueux avec le gouvernement béninoises et procéder à la signature de plusieurs accords de financement pour un montant total de 166 millions d’euros, soit environ 109 milliards de francs CFA.

À l’issue d’une séance de travail interministérielle organisée par Romuald Wadagni, ministre d’État chargé de l’économie et des finances, Koen Doens, directeur général des Partenariats internationaux à la Commission européenne, et Roger Stuart, chef du pôle régional pour l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale de la Banque européenne d’investissement (BEI), ont annoncé la mobilisation de l’Union européenne à hauteur de 166 millions d’euros, soit environ 109 milliards de francs CFA. La BEI a notamment réaffirmé son engagement à mettre en œuvre, dans le cadre de BEI Monde, sa branche dédiée au développement et aux partenariats internationaux, deux projets à fort impact pour les populations, dans le domaine de l’eau et de la résilience face aux changements climatiques via un financement global de 132 millions d’euros, soit environ 86,3 milliards de francs CFA.

Cette forte mobilisation a pour objectif de soutenir l’action du Gouvernement dans le cadre d’un programme intégré dans le nord du pays couvrant les domaines de l’eau et de l’assainissement, de la résilience et de l’entrepreneuriat, de la sécurité, de la formation professionnelle et de l’énergie. Les programmes concernés sont financés par l’Union européenne dans le cadre de l’instrument financier ‘Global Europe’ au titre de la programmation 2021-2024 et font partie intégrante de la stratégie « Global Gateway ».

Ces ressources sont mobilisées en soutien au Programme d’actions du gouvernement 2021-2026. Elles sont complétées par des co-financements des États membres de l’Union européenne, notamment l’Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas, pour un montant total supplémentaire de 50 millions d’euros, soit environ 32,8 milliards de francs CFA.

Des conventions de délégation ont également été signées avec les agences de développement Enabel et GIZ ainsi que l’ambassade des Pays-Bas pour un montant de 34,5 millions d’euros, soit environ 22,6 milliards de francs CFA. Les agences bénéficiaires disposant d’expérience et de savoir-faire dans les domaines concernés sont chargées de la mise en œuvre des activités prévues avec les parties nationales.

Lors de la cérémonie de signature, Koen Doens, directeur général des Partenariats internationaux, a déclaré : « En ligne avec la stratégie Global Gateway, l’Équipe Europe fédère les expertises pour accompagner le Bénin dans sa stratégie de développement via l’appui à des infrastructures durables de qualité et aux réformes nécessaires pour accélérer la transition verte et digitale au bénéfice de tous. »

Roger Stuart, chef du pôle régional pour l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale de la BEI : « Je suis très heureux que la BEI finance deux nouveaux projets à fort impact pour les populations du nord du Bénin dans le domaine de l’eau et de l’adaptation aux effets des changements climatiques. Le premier financement, d’un montant de 62 millions d’euros, permettra de renforcer le système d’approvisionnement en eau potable en milieu tant urbain que rural. La BEI s’engage également à soutenir, à hauteur de 70 millions d’euros, les villes du Bénin face aux inondations récurrentes afin qu’elles puissent bénéficier d’infrastructures de drainage modernisées et adaptées. En agissant ainsi, la BEI est très heureuse de répondre avec force, avec ses partenaires de l’Équipe Europe, à la mise en œuvre de la stratégie Global Gateway. »

Romuald Wadagni, ministre d’État chargé de l’économie et des finances, a déclaré : « Le partenariat avec l’Union européenne est très fructueux, les actions sont en cohérence avec les orientations du gouvernement et se mettent en œuvre efficacement pour une amélioration rapide des conditions de vie des populations. »



Informations générales

La stratégie « Global Gateway » est le modèle européen de connectivité, de confiance dans les pays partenaires qui s’inscrit dans le long terme et est conforme aux intérêts et aux valeurs de l’UE : l’état de droit, les droits humains et les normes internationales. Il consiste à faire des investissements intelligents, propres et sûrs dans des infrastructures de qualité : connecter les biens, les personnes et les services dans le monde entier de manière durable.

À propos de la Banque européenne d’investissement (BEI)

La BEI et le Bénin ont noué un partenariat de grande qualité depuis 1972. Notre actions’est matérialisée par un soutien accru à des projets concrets ayant un impact sur la vie quotidienne des Béninoises et Béninois. En tout, ce sont plus de 600 millions d’euros, soit environ 394 milliards de francs CFA qui ont été investis dans des domaines clefs pour le pays : la microfinance et le soutien aux entreprises, l’agriculture, l’eau et l’assainissement, l’adaptation aux changements climatiques et l’environnement, l’innovation et l’énergie.

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. BEI Monde, la branche spécialisée de la BEI, a pour ambition d’accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement à l’extérieur de l’Union européenne. BEI Monde est un partenaire essentiel de la stratégie Global Gateway de l’UE et vise à favoriser des partenariats plus forts et plus ciblés au sein de l’Équipe Europe aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche la BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

