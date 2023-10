Signature d’une convention spécifique entre le Bénin et la Belgique

Le ministre d’Etat en charge de l’économie et des finances, Romuald Wadagni et l’ambassadrice de la Belgique près le Bénin ont procédé à la signature lundi 23 octobre 2023, d’une convention spécifique de coopération pour la période 2023-2028. C’était à l’occasion de la session annuelle du Comité Mixte Paritaire de Concertation bénino-belge.

Dans le cadre de leur coopération, le Bénin et la Belgique se dotent d’une nouvelle convention spécifique de coopération pour la période 2023-2028. Elle a été signée lundi 23 octobre 2023 par le ministre d’Etat en charge de l’économie et des finances, Romuald Wadagni, et l’ambassadrice de la Belgique près le Bénin, Sandrine Platteau. Ce nouveau programme de coopération qui sera publié en novembre prochain vise à renforcer la résilience des populations vulnérables, en particulier les jeunes et les femmes, face aux chocs économiques, alimentaires, environnementaux, sécuritaires et sanitaires. Il s’agit également dans le cadre de cette nouvelle coopération, de favoriser le développement du capital humain, et de bâtir un avenir meilleur.

La nouvelle convention a été signée au terme de la session annuelle du Comité Mixte Paritaire de Concertation bénino-belge, à laquelle ont pris part, les acteurs des différents secteurs d’intervention de la coopération belge au Bénin.

