Aviation civile

Signature d’un nouvel accord aérien entre le Bénin et le Maroc




Un nouvel accord aérien relie désormais la République du Bénin et le Royaume du Maroc. L’ambassadeur du Bénin aux Etats-Unis, Agniola Ahouanmenou et homologue marocain au Canada, Souriya Otmani, ont procédé à la signature dudit accord, mardi 30 septembre 2025, à Montréal (Canada), en marge des travaux de la 42e session de l’Assemblée de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).

Le Bénin et le Maroc disposent d’un nouvel accord aérien. Ledit accord signé, mardi dernier à Montréal, vise à actualiser le cadre juridique régissant les relations entre les deux pays dans le secteur de l’aviation civile. Sa signature s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Déclaration de Yamoussoukro, concernant la libéralisation de l’accès aux marchés du transport aérien en Afrique et de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine. L’accord met également l’accent sur l’engagement des deux parties à respecter les normes de sécurité les plus strictes et l’adoption de mécanismes pour la résolution des différends à travers la consultation ou l’arbitrage. Il permettra aussi d’explorer de nouvelles perspectives pour développer davantage la coopération entre les deux Etats dans les domaines liés à l’aviation civile.
Le nouvel accord aérien renforce la coopération bilatérale entre les deux pays, et consolide la sécurité aérienne et ouvre de nouvelles perspectives pour le transport civil en Afrique.

F. A. A.

1er octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




