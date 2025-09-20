Accord de partenariat avec le Brésil, la France et le PAM

Le 2e Sommet mondial de la Coalition pour l’alimentation scolaire a été marqué par la signature d’un accord de partenariat entre la France, le Brésil et le Programme alimentaire mondial (PAM). Le Bénin à l’instar du Sénégal et de la Centrafrique, a procédé à la signature dudit accord.

Le 2e Sommet mondial de la Coalition pour l’alimentation scolaire, c’était du 18 au 19 septembre 2025 à Fortaleza au Brésil. La délégation béninoise conduite par le Salimane Karimou, ministre des enseignements maternel et primaire, a pris part aux discussions sur le thème, « Faire correspondre l’ambition avec des stratégies de financement durables ». Occasion pour le ministre, d’aborder la question clé du financement domestique et du soutien externe pour pérenniser et améliorer les programmes nationaux.

Salimane KARIMOU a exposé à ce grand rendez international, l’expérience béninoise, mettant en avant une approche multisectorielle et inclusive impliquant les ministères des finances, de l’agriculture et de l’éducation. Il a souligné l’importance de garantir à chaque enfant un repas chaud et équilibré à l’école, quel que soit son lieu de résidence, saluant le travail coordonné entre les différentes structures gouvernementales et partenaires. L’autorité ministérielle n’a pas manqué d’insister sur les efforts pour diversifier les sources de financement, en combinant ressources nationales et appuis des institutions internationales. Les repas scolaires a-t-il souligné, ne représentent pas seulement une dépense mais un investissement stratégique, renforçant la légitimité de l’État tout en répondant aux besoins nutritionnels des écoliers et en favorisant leur réussite académique.

Les délégations de plusieurs pays, notamment le Paraguay, l’Angola et le Sao Tomé-et-Principe, ont salué la participation du Bénin à ce sommet. Aux côtés du Sénégal et de la Centrafrique, le Bénin a été convié à la cérémonie de signature de l’accord de partenariat entre la France, le Brésil et le Programme Alimentaire Mondial. Le but visé est de soutenir les initiatives d’alimentation scolaire au Bénin et au Sénégal.

Depuis 2017, le Programme national de l’alimentation scolaire intégré (PNASI) couvre 1.400 000 écoliers dans 5.709 écoles publiques, soit 75% de couverture nationale. Présent dans les 77 communes et 12 départements, le dispositif mobilise le gouvernement, l’Agence nationale de l’alimentation et de la nutrition, le PAM, les collectivités locales et les ONG.

F. A. A.

20 septembre 2025 par ,