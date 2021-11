Signature d’accords pour le dragage du lac Ahémé

Les travaux de réhabilitation et de dragage du lac Ahémé vont bientôt démarrer. Le ministre du cadre de vie et du développement durable, José Tonato et le directeur Afrique de la compagnie en charge des travaux ont procédé, ce jeudi 04 novembre 2021, à la signature d’accords.

21 milliards de francs CFA, c’est le montant qui sera mobilisé pour les travaux de réhabilitation et de dragage du lac Ahémé.

Profitant de l’occasion, le ministre du cadre de vie et du développement durable a rassuré les populations riveraines. Le gouvernement en élevant le projet de réhabilitation et de dragage du lac Ahémé au rang des projets prioritaires de son programme d’actions, accorde une place de choix à la préservation de l’écosystème de ce plan d’eau qui comporte une « riche biodiversité », a souligné José Tonato.

