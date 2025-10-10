Signature d’accord d’exemption de visa entre le Bénin et Koweït

En visite officielle au Koweït, le ministre béninois des Affaires étrangères, Olushegun Adjadi Bakari, s’est entretenu, ce mercredi 8 octobre 2025, avec son homologue koweïtien, Abdullah Al-Yahya. La rencontre a débouché sur la signature d’un accord bilatéral d’exemption de visas pour les titulaires de passeports diplomatiques et de service des deux pays.

La visite du ministre des Affaires étrangères au Koweït a abouti à la signature d’un accord bilatéral d’exemption de visas pour les titulaires de passeports diplomatiques et de service des deux pays.

Ce déplacement marque une nouvelle étape dans le renforcement de la coopération entre Cotonou et Koweït City, notamment dans les domaines économique, technique et diplomatique. Les deux responsables ont également échangé sur la consolidation des relations entre l’Afrique et le Golfe, avec la volonté d’intensifier les investissements koweïtiens au Bénin dans les années à venir.

Cette rencontre s’inscrit dans une série d’initiatives destinées à approfondir les partenariats Sud-Sud et à faciliter la mobilité diplomatique entre les États. Ce déplacement du chef de la diplomatie béninoise au Koweït intervient quelques jours après la 80ᵉ Assemblée générale des Nations Unies à New York, en marge de laquelle le Bénin a également signé plusieurs accords d’exemption de visa avec les Emirats arabes unis, le Kenya, le Tchad, Antigua-et-Barbuda, les Îles Marshall et les États fédérés de Micronésie. En outre, des relations diplomatiques officielles ont été établies avec la Trinité-et-Tobago ainsi qu’avec Palaos.

Ces initiatives traduisent la vision d’une diplomatie béninoise proactive, tournée vers la mobilité internationale, le renforcement des liens Sud-Sud et la promotion de la présence du Bénin sur la scène mondiale.

10 octobre 2025 par