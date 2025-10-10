vendredi, 10 octobre 2025 -

656 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Diplomatie

Signature d’accord d’exemption de visa entre le Bénin et Koweït




En visite officielle au Koweït, le ministre béninois des Affaires étrangères, Olushegun Adjadi Bakari, s’est entretenu, ce mercredi 8 octobre 2025, avec son homologue koweïtien, Abdullah Al-Yahya. La rencontre a débouché sur la signature d’un accord bilatéral d’exemption de visas pour les titulaires de passeports diplomatiques et de service des deux pays.

La visite du ministre des Affaires étrangères au Koweït a abouti à la signature d’un accord bilatéral d’exemption de visas pour les titulaires de passeports diplomatiques et de service des deux pays.
Ce déplacement marque une nouvelle étape dans le renforcement de la coopération entre Cotonou et Koweït City, notamment dans les domaines économique, technique et diplomatique. Les deux responsables ont également échangé sur la consolidation des relations entre l’Afrique et le Golfe, avec la volonté d’intensifier les investissements koweïtiens au Bénin dans les années à venir.

Cette rencontre s’inscrit dans une série d’initiatives destinées à approfondir les partenariats Sud-Sud et à faciliter la mobilité diplomatique entre les États. Ce déplacement du chef de la diplomatie béninoise au Koweït intervient quelques jours après la 80ᵉ Assemblée générale des Nations Unies à New York, en marge de laquelle le Bénin a également signé plusieurs accords d’exemption de visa avec les Emirats arabes unis, le Kenya, le Tchad, Antigua-et-Barbuda, les Îles Marshall et les États fédérés de Micronésie. En outre, des relations diplomatiques officielles ont été établies avec la Trinité-et-Tobago ainsi qu’avec Palaos.

Ces initiatives traduisent la vision d’une diplomatie béninoise proactive, tournée vers la mobilité internationale, le renforcement des liens Sud-Sud et la promotion de la présence du Bénin sur la scène mondiale.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

10 octobre 2025 par Ignace B. Fanou




Le Maroc soutient l’initiative américaine de cessez-le-feu à Gaza


10 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le Maroc a exprimé son soutien à l’annonce du président américain, (…)
Lire la suite

BAD et PAM mobilisent 93 millions US$ contre la faim en Afrique


5 octobre 2025 par Marc Mensah
La Banque Africaine de Développement (BAD) et le Programme Alimentaire (…)
Lire la suite

L’Accord agricole Maroc-UE amendé en faveur des Provinces du sud


3 octobre 2025 par Ignace B. Fanou
Une nouvelle page s’ouvre sur les relations entre le Royaume du Maroc (…)
Lire la suite

Des accords d’exemption de visa entre le Bénin et 6 pays


30 septembre 2025 par Marc Mensah
Le Bénin a signé des accords d’exemption de visa avec six pays et (…)
Lire la suite

René de Roland reçoit le prix Indianapolis ce 27 septembre


26 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le zoo d’Indianapolis célébrera le 27 septembre 2025, le travail du Dr (…)
Lire la suite

Les Etats-Unis encouragent les investissements au Sahara marocain


25 septembre 2025 par Ignace B. Fanou
Après avoir réaffirmé à maintes occasions sa reconnaissance à la (…)
Lire la suite

Nouvelle étape dans le renforcement de la sécurité au Sahel


21 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
L’Alliance des États du Sahel (AES) démontre que les États africains (…)
Lire la suite

SM le Roi inaugure des projets au Complexe portuaire de Casablanca


18 septembre 2025 par Ignace B. Fanou
SM le Roi Mohammed VI a inauguré plusieurs projets d’envergure réalisés (…)
Lire la suite

Kamal Mekouar, l’Artisan de l’Excellence en Afrique


12 septembre 2025 par Ignace B. Fanou
Le Marocain Kamal Mekouar, Président-Directeur Général de Villa Design (…)
Lire la suite

Thomas Reynaert nommé vice-président principal, Affaires extérieures


7 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
L’Association du transport aérien international (IATA) annonce la (…)
Lire la suite

SM. le Roi Mohammed VI gracie 681 condamnés


4 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Sa Majesté le Roi Mohammed VI a accordé sa Grâce à 681 condamnés à (…)
Lire la suite

Le Bénin et le Gabon réaffirment leurs liens d’amitié


23 août 2025 par Marc Mensah
La Vice-présidente du Bénin, Mariam Chabi Talata, a rencontré, jeudi 21 (…)
Lire la suite

Le Bénin commémore la Traite négrière ce samedi


20 août 2025 par Marc Mensah
Le Bénin commémore, ce samedi 23 août 2025, la Journée internationale (…)
Lire la suite

Le Japon réaffirme sa non-reconnaissance à la pseudo "rasd"


20 août 2025 par Ignace B. Fanou
Le Sommet de la 9e Conférence internationale de Tokyo sur le (…)
Lire la suite

1,5 milliard USD du Japon pour une Afrique verte et en bonne santé


20 août 2025 par Marc Mensah
Le Japon a annoncé mardi un soutien financier de 1,5 milliard de (…)
Lire la suite

Voici les statistiques du transport aérien mondial


12 août 2025 par Akpédjé Ayosso
L’Association du transport aérien international (IATA) a publié (…)
Lire la suite

Le vendredi 15 août férié au Bénin


11 août 2025 par Akpédjé Ayosso
La journée du 15 août 2025 est déclarée fériée, chômée et payée sur (…)
Lire la suite

Mise en place d’une association pour stimuler le commerce intra-africain


11 août 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Réseau continental des associations de femmes d’affaires en Afrique (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires