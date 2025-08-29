vendredi, 29 août 2025 -

Présidence de la BAD

Sidi Ould Tah prête serment ce 1er septembre




Le nouveau président de la Banque africaine de développement (BAD), Sidi Ould Tah entre officiellement en fonction ce lundi 1er septembre 2025. Il va prêter serment à l’occasion d’une cérémonie sobre mais empreinte de solennité à Abidjan, la capitale économique de la Côte d’Ivoire.

Le Mauritanien Sidi Ould Tah porté en triomphe en mai dernier à l’élection du nouveau président de la BAD, sera installé ce lundi 1er septembre 2025. Deux chefs d’Etat sont annoncés à la cérémonie officielle de prestation de serment. Il s’agit de Mohamed Ould Ghazouani, soutien indéfectible de son compatriote, et son homologue ivoirien, Alassane Ouattara, dont le pays abrite le siège de l’institution panafricaine.
Plusieurs responsables de banques et institutions financières régionales sont annoncés à cet évènement historique. Il s’agit entre autres de Serge Ekué, président de la BOAD ; George Elombi d’Afreximbank ; Dieudonné Evou Mekou, de la Banque de développement des États de l’Afrique centrale (BDEAC). George Agyekum Donkor du Ghana et l’ex président de la BAD, Donald Kaberuka (2005-2015) seront aussi présents à cette cérémonie de prestation de serment. Les gouverneurs des banques centrales de l’Afrique centrale et de l’Ouest, Yvon Sana Bangui et Jean-Claude Kassi Brou, seront également de la partie.
Sidi Ould Tah est un ancien ministre de l’économie de la Mauritanie (2008-2015), soutien du Bénin lors des élections. Avant de briguer la présidence de la BAD, il a dirigé la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA). A la présidence de la BAD, il entend repositionner l’institution au cœur de l’architecture financière africaine, jugée aujourd’hui trop dispersée ».

F. A. A.

29 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




