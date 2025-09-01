Sidi Ould Tah installé dans ses fonctions de président

Le nouveau président de la Banque africaine de développement (BAD), Sidi Ould Tah, est entré officiellement en fonction ce lundi 1er septembre 2025. Il a prêté serment lors d’une cérémonie au siège de l’institution à Abidjan (Côte d’Ivoire).

Elu président de la Banque africaine de développement (BAD) en mai, le Mauritanien Sidi Ould Tah a pris ses fonctions ce 1ᵉʳ septembre 2025. « Je prends l’engagement solennel de m’acquitter de mes devoirs et de mes fonctions avec loyauté, discrétion et conscience, en ayant uniquement à l’esprit, l’intérêt de la Banque », a déclaré Sidi Ould Tah. 9ᵉ président de la BAD, il succède au Nigérian Akinwumi Adesina.

Face à la baisse de l’aide publique au développement, le poids des dettes des pays africains, et les conséquences des changements climatiques, le nouveau président de la BAD a souligné la nécessité de revisiter le plan d’investissement et de changer de paradigme.

M. Sidi Ould Tah a pour ambition de renforcer la BAD tout en développant les partenariats avec d’autres institutions. Pour le président du Conseil des gouverneurs, Ludovic Gatsé , le nouveau président de la BAD est l’homme de la situation.

