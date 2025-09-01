lundi, 1er septembre 2025 -

443 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA :    

Banque africaine de développement

Sidi Ould Tah installé dans ses fonctions de président




Le nouveau président de la Banque africaine de développement (BAD), Sidi Ould Tah, est entré officiellement en fonction ce lundi 1er septembre 2025. Il a prêté serment lors d’une cérémonie au siège de l’institution à Abidjan (Côte d’Ivoire).

Elu président de la Banque africaine de développement (BAD) en mai, le Mauritanien Sidi Ould Tah a pris ses fonctions ce 1ᵉʳ septembre 2025. « Je prends l’engagement solennel de m’acquitter de mes devoirs et de mes fonctions avec loyauté, discrétion et conscience, en ayant uniquement à l’esprit, l’intérêt de la Banque », a déclaré Sidi Ould Tah. 9ᵉ président de la BAD, il succède au Nigérian Akinwumi Adesina.

Face à la baisse de l’aide publique au développement, le poids des dettes des pays africains, et les conséquences des changements climatiques, le nouveau président de la BAD a souligné la nécessité de revisiter le plan d’investissement et de changer de paradigme.

M. Sidi Ould Tah a pour ambition de renforcer la BAD tout en développant les partenariats avec d’autres institutions. Pour le président du Conseil des gouverneurs, Ludovic Gatsé , le nouveau président de la BAD est l’homme de la situation.

A.A.A

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

1er septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




Sidi Ould Tah prête serment ce 1er septembre


29 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le nouveau président de la Banque africaine de développement (BAD), (…)
Lire la suite

CCI Bénin connecte les marchands à la nouvelle version de (…)


29 août 2025 par Marc Mensah
Les marchands béninois ont été formés pour tirer parti de la nouvelle (…)
Lire la suite

GDIZ à l’honneur au Benin Business Forum 2025 à Osaka


28 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La ville d’Higashi-Osaka au Japon accueille, ce jeudi 28 août 2025, un (…)
Lire la suite

Soufiyanou Imorou succède à Germaine Compaore après une AG à Cotonou


25 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le président de la Chambre de métiers de l’artisanat du Bénin, (…)
Lire la suite

Un appui de la JICA pour booster le secteur privé béninois


25 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) va appuyer les (…)
Lire la suite

CMOC enregistre un bénéfice net record de 1,21 milliard USD


22 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
CMOC a enregistré de bonnes performances au premier semestre 2025 avec (…)
Lire la suite

RoW, 1ère carte régionale prépayée émis par un Trésor Public dans l’Uemoa


16 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Groupement Interbancaire Monétique de l’UEMOA (GIM-UEMOA) et le (…)
Lire la suite

Le Gabon exclut les étrangers du secteur informel


14 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A travers une décision en date du mercredi 13 août 2025, le (…)
Lire la suite

La divinité ‘’Oro’’ célébrée du 17 août au 5 septembre


13 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les festivités du culte « Oro » au titre de l’année 2025 se dérouleront (…)
Lire la suite

UBA annonce une expansion stratégique sur des marchés clés à travers (…)


11 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Les cadres supérieurs du Groupe UBA ont récemment conclu la revue (…)
Lire la suite

54 arbitres-médiateurs certifiés par le CAMeC


9 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Clap de fin pour la session de formation des nouveaux arbitres et (…)
Lire la suite

La société PLOFERDEBE SERVICES et son gérant exclus des marchés publics ‎


9 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), a prononcé le 24 (…)
Lire la suite

Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA


8 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Au cours d’une adjudication de Bons assimilables du trésor (BAT) à 91 (…)
Lire la suite

Négociations en cours pour un nouveau projet sur le site de SUCOBE


6 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Un nouveau projet sera implanté sur le site de l’ex Sucrerie de (…)
Lire la suite

Des ministres ghanéens visitent la GDIZ


6 août 2025 par Marc Mensah
Une délégation ministérielle venue du Ghana a visité la Zone (…)
Lire la suite

CAMeC-Bénin forme sa nouvelle génération d’arbitres et médiateurs


4 août 2025 par Marc Mensah
Le Centre d’Arbitrage, de Médiation et de Conciliation du Bénin (…)
Lire la suite

Boeing et Airbus prisés lors des voyages en 2024


4 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’Association du transport aérien international (IATA) a publié la (…)
Lire la suite

Ces chantiers qui attendent encore d’être réalisés à Cotonou


4 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Au pouvoir depuis 2016, le chef de l’Etat Patrice TALON à travers ses (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires