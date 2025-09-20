samedi, 20 septembre 2025 -

Visite de courtoisie

Sidi Ould Tah chez le président ivoirien




Le président du Groupe de la Banque africaine de développement, Sidi Ould Tah, a été reçu, mercredi 17 septembre 2025 à Abidjan, par le président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, dans le cadre d’une visite de courtoisie.

Le président du Groupe de la Banque africaine de développement, Sidi Ould Tah a réitéré ses remerciements au chef de l’État ivoirien pour le soutien que ce dernier lui a apporté lors de son élection, en mai dernier, comme 9e président de l’institution multilatérale panafricaine.

« C’était un honneur pour moi de rendre une visite de courtoisie à son Excellence le président Alassane Ouattara pour le remercier de son appui à l’élection à la tête de la Banque et de l’accueil chaleureux qui m’a été réservé à mon arrivée en Côte d’Ivoire pour prendre fonction en tant que président de la Banque africaine de développement. », a déclaré le président Ould Tah devant la presse nationale et internationale, aux côtés de la ministre de l’Économie, de la planification et du développement de Côte d’Ivoire, Nialé Kaba

Lors de leurs échanges, le président Ouattara a réaffirmé le plein soutien de la Côte d’Ivoire à l’action de l’institution et à la construction de son futur siège à Abidjan, selon Ould Tah.

« Je lui ai présenté la situation du portefeuille de la Banque en Côte d’Ivoire, qui est excellente, et nous avons également discuté des questions d’intérêt mutuel », a-t-il précisé.

Le portefeuille du Groupe de la Banque africaine de développement en Côte d’Ivoire a connu une forte croissance au cours des dernières années, les financements passant de 460 millions de dollars en 2015 à 3,1 milliards de dollars en 2023, couvrant notamment les secteurs du transport, de l’énergie, de l’agriculture, de la santé et du social. Le Groupe de la Banque a accordé des prêts à la Côte d’Ivoire pour des projets d’infrastructure agricole et de désenclavement transfrontalier, renforçant ainsi l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest.

Sur la question de recours aux fonds de pension pour le cofinancement du développement, le président du Groupe de la Banque a affirmé que, dans un contexte global de raréfaction des ressources, il fallait « fédérer toutes les forces financières du continent pour faire face aux défis ».

Cette visite de courtoisie s’inscrit dans une démarche de consolidation de l’excellent partenariat qui unit la Banque africaine de développement à la Côte d’Ivoire, pays membre fondateur et abritant le siège de l’institution. La Banque intervient dans le pays hôte depuis 1965.

Lors de son investiture le 1er septembre dernier, le président Ould Tah avait tenu à exprimer au président Ouattara « sa profonde reconnaissance pour le rôle crucial » et son « précieux soutien » lors de son élection à la tête de la première institution de financement du développement en Afrique.

20 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




