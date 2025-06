Shegun Bakari en Égypte pour la coopération militaire entre les deux États

Le ministre des Affaires étrangères, Olushegun Adjadi Bakari a rencontré au cours de sa visite en Egypte, le commandant en chef des forces armées et ministre de la défense et de la production militaire de l’Egypte, le général Abdel Mageed Saqr. La coopération entre le Bénin et l’Egypte, et les possibilités de son renforcement dans le domaine de la sécurité étaient au menu des discussions entre les deux personnalités.

Le chef de la diplomatie béninoise, Olushegun Adjadi Bakari, multiplie les rencontres en Egypte. Après une rencontre avec son homologue égyptien des Affaires étrangères, il a été reçu ce mercredi par le commandant en chef des forces armées, et ministre de la défense et de la production militaire de l’Egypte.

Avec ce dernier, il a examiné divers aspects de la coopération en matière de défense et de sécurité entre les deux pays. Sur le sujet, le commandant en chef des forces armées a exprimé son engagement et sa volonté de voir la coopération entre le Bénin et l’Egypte progresser, notamment dans le domaine militaire.

Olushegun Bakari et le général Abdel Mageed Saqr ont également abordé au cours des échanges, les questions sécuritaires dans le monde, et dans la sous-région, ainsi que leur impact sur la sécurité et la défense en Afrique.

Le chef de la diplomatie béninoise a salué le rôle actif de l’Egypte dans la région, ses efforts pour aider les nations africaines à résoudre divers problèmes et crises, contribuant ainsi à assurer la sécurité et la stabilité des peuples du continent.

F. A. A.

4 juin 2025 par ,