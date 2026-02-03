mardi, 3 février 2026 -

Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8)    

Sharp Vision : quand la France régule les jeux africains par procuration




Depuis quelques années, le continent africain assiste à l’émergence silencieuse d’un acteur français dans la régulation technique des jeux d’argent. Peu connu du public, Sharp Vision a pourtant obtenu des positions clés dans plusieurs pays, où elle supervise les flux de paris, le reporting fiscal, la conformité et la collecte de données comportementales. Officiellement, il s’agit de moderniser et sécuriser un secteur réputé opaque. Officieusement, l’affaire pose une question politique majeure : quand un État africain externalise sa régulation à une société privée étrangère, à qui appartient la souveraineté ?

Le jeu comme prétexte à la captation de données sensibles
En encadrant les paris, Sharp Vision accède à des informations massives : profils de solvabilité, comportements de consommation, horaires de connexion, géolocalisation, cycles d’endettement, usage du mobile money, téléphone et cash. Ce sont des données sensibles, qui informent non seulement la fiscalité mais aussi la psychologie sociale.
Un État africain devrait-il externaliser la collecte d’une telle infrastructure d’information ? Et si oui, sous quelles garanties de contrôle, de rapatriement et d’usage ?
Dans un monde où les données sont devenues l’équivalent contemporain des matières premières, la question n’est plus technique, elle est stratégique.

Les frères Casanova, courtiers d’une diplomatie économique française
Le succès africain de Sharp Vision ne relève pas d’un hasard industriel. Il repose sur un élément rarement évoqué publiquement : les liens étroits qui unissent la France aux frères Casanova, fondateurs de la société. Ce duo évolue dans un espace particulier où se croisent intérêts publics et privés, diplomatie économique, entreprises parapubliques, régulateurs, consultants et réseaux institutionnels français.
Les Casanova sont moins des entrepreneurs isolés que des porteurs d’intérêts français dans un secteur où Paris possède une expertise historique : jeux, opérateurs publics (FDJ, PMU), cabinets spécialisés, chambres de commerce, réseaux diplomatiques, bailleurs et opérateurs télécom. Dans ce milieu, la frontière entre tentation commerciale et objectif politique est poreuse.

La régulation, nouvelle forme de gouvernance postcoloniale
Sous couvert de modernisation, l’externalisation de la régulation convertit un prestataire privé en gouverneur technique de l’ombre. Réguler, c’est décider qui a le droit d’opérer, comment, à quel rythme et à quel coût ; c’est voir les flux, les contrôler, les taxer, les documenter. C’est surtout établir un pipeline fiscal et informationnel sur lequel l’État perd progressivement la maîtrise.
L’Afrique ne découvre pas le néocolonialisme ; elle découvre sa version numérique : la dépendance logicielle. Dans le colonialisme classique, on captait des territoires. Dans sa version contemporaine, on capte des données.

Les intentions politiques des entreprises étrangères
Une hypothèse dérangeante s’impose : les entreprises étrangères présentes sur le marché africain de la donnée ont-elles des intentions uniquement commerciales ? Il serait naïf de le penser. Les données des joueurs et parieurs africains n’intéressent pas seulement les opérateurs privés. Elles intéressent les États, car elles permettent d’anticiper la solvabilité des populations, la pression sociale, la structure de la rente et les risques de crise.

Sharp Vision et l’État français : alignement discret, objectif clair
La France dispose d’un avantage comparatif dans les secteurs régulés : télécoms, ports, banques, énergie, biométrie, jeux. Depuis une décennie, Paris ne cherche plus à contrôler directement les États africains ; elle cherche à influencer leurs infrastructures institutionnelles. Les frères Casanova et Sharp Vision constituent un véhicule pour cette stratégie soft power : ils ne déclenchent pas de débat public, ils interviennent dans l’infrastructure invisible.
Un cheval de Troie n’a pas besoin d’être imposant. Il doit être pratique.

Une affaire éminemment politique
L’affaire Sharp Vision est tout sauf technique. Elle concerne la capacité des États africains à gouverner leurs données, leurs rentes et leurs infrastructures numériques. Elle concerne aussi la manière dont les anciennes puissances coloniales se reconfigurent pour continuer d’exercer une influence après l’effondrement des leviers traditionnels (armée, CFA, diplomatie, élites politiques).
Le drapeau ne flotte plus sur les ports et les palais présidentiels. Il se déploie dans les API, les licences, les logiciels, les bases de données et les rapports d’audit.

Sharp Vision n’est pas un élément périphérique du secteur des jeux africains.

C’est un acteur structurant qui concentre à la fois la régulation, la donnée et la rente. Ce rôle, assumé par une société française, traduit un rapport de force dont les implications dépassent largement les paris sportifs.
À travers Sharp Vision, la France exerce une influence directe sur un domaine qui touche à la fiscalité, à la conformité, à la surveillance des flux et à la compréhension des comportements économiques. Rien de tout cela n’est neutre.
Pour l’Afrique, l’enjeu n’est pas seulement de moderniser ses économies, mais de maîtriser les infrastructures numériques qui les rendent possibles. C’est là que se joue une souveraineté durable.

La Rédaction

3 février 2026




