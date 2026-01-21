La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC), a rappelé à l’ordre les institutions publiques et les annonceurs. Seuls les médias « légaux » peuvent bénéficier de contrats de publicité ou de partenariat.

Dans un communiqué publié lundi 19 janvier 2026, la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) a indiqué que « seuls les médias disposant d’une existence légale au Bénin peuvent régulièrement bénéficier des marchés de publicité, de communication institutionnelle et de partenariat ». Cette mesure cible directement les acteurs de la chaîne des dépenses publiques, des établissements d’etat aux entreprises bénéficiant de fonds publics.

Pour le régulateur, la légalité d’un organe de presse s’apprécie notamment à travers l’obtention d’une autorisation ou d’une déclaration délivrée par la HAAC ; l’inscription effective sur la liste des médias officiellement reconnus et en activité sur le territoire national.

Un appel à la vigilance des comptables publics

La HAAC avertit que tout manquement à ces règles est « contraire aux lois et règlements en vigueur ». De telles pratiques pourraient entraîner des « conséquences juridiques » graves, notamment en ce qui concerne la gestion des deniers publics.

Le Secrétaire général de l’institution, François Awoudo, invite donc les responsables financiers et les ordonnateurs de crédits à faire preuve de la « plus grande vigilance ».

M. M.

21 janvier 2026 par ,