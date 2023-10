Session préparatoire de la Grande Commission mixte Maroc-Bénin

La réunion préparatoire de la 7e session de la Grande Commission mixte de coopération Maroc-Bénin est ouverte, ce lundi 16 octobre 2023, à Rabat.

La réunion préparatoire de la 7e session de la Grande Commission mixte de coopération Maroc-Bénin est ouverte, ce lundi à Rabat. Les travaux sont co-présidés par l’Ambassadeur, Directeur Général au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Fouad Yazourh et l’Ambassadeur, Secrétaire Général du ministère des Affaires étrangères du Bénin, M. Eric Jean-Marie Zinsou.

La tenue de la 7e session de la Grande Commission mixte de coopération Maroc-Bénin a été décidée le 12 septembre dernier lors des entretiens à Rabat entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, SEM. Nasser Bourita et le ministre des Affaires étrangères du Bénin, SEM. Olushegun Adjadi Bakari.

Les deux chefs de la diplomatie se sont mis d’accord sur la tenue de la 7e session de la Grande Commission mixte de coopération Maroc-Bénin en novembre prochain, à Cotonou.

