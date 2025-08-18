Session d’orientation des bacheliers à l’UAC les 21 et 22 août

L’Université d’Abomey-Calavi (UAC) organise une session d’orientation à destination des nouveaux bacheliers les jeudi 21 et vendredi 22 août 2025.

La session d’orientation des nouveaux bacheliers se déroulera dans l’amphithéâtre Idriss Déby ITNO de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC), les jeudi 21 et vendredi 22 août 2025.

Ces sessions, selon un communiqué du recteur de l’UAC, visent à informer les futurs étudiants sur les différentes formations proposées par l’UAC et les accompagner dans leur choix de filière, en vue des prochaines inscriptions.

Les séances débuteront à 9 heures et se termineront à 12 heures.

Les bacheliers intéressés sont invités à participer, accompagnés d’un parent s’ils le souhaitent, afin de bénéficier de cette mesure d’accompagnement.

