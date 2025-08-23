Session d’information du GIABA les 26 et 27 août à Dakar

Le Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA) organise, du 26 au 27 août 2025, à Dakar, la session annuelle d’information au profit des ambassadeurs et consuls des Etats membres ainsi qu’aux partenaires techniques et financiers. Elle sera couplée avec la présentation du rapport annuel 2024 du GIABA et une conférence de presse.

Faire connaître les activités du GIABA, les informer sur les nouveaux développements et solliciter leur coopération et leur participation dans la diffusion des messages de LBC/FT dans la sous-région. C’est l’objectif de la session anuelle d’information organisée par le GIABA à l’endroit des ambassadeurs et consuls des Etats membres et des partenaires techniques et financiers.

Selon le communiqué de presse du GIABA, la session des ambassadeurs et partenaires techniques et financiers prévue du 26 au 27 août sera couplée avec la présentation du rapport annuel 2024 du GIABA et une conférence de presse pour sensibiliser les responsables des médias des États membres sur leurs responsabilités et obligations dans la LBC/FT dans l’espace ouest africain et renforcer le partenariat entre eux et le GIABA.

Dans les différents Plans Stratégiques du GIABA, informe la même source, il a été recommandé l’organisation des programmes d’information, de sensibilisation et de communication à l’attention de tous les acteurs de développement.

La session d’information du GIABA s’inscrit en droite ligne de « la recommandation de la 64ème Session ordinaire du Conseil des Ministres de la CEDEAO adoptée par le 38ème Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement tenu à Sal (République du Cabo Verde), le 2 juillet 2010 ». Le Conseil des Ministres de la CEDEAO avait alors recommandé que « les Institutions de la Communauté organisent régulièrement des sessions d’information à l’intention des Ambassadeurs/Représentants des pays membres sur leurs activités ».

Akpédjé Ayosso

A propos du GIABA

Le Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA) est une institution spécialisée de la CEDEAO. Il est responsable de la prévention et du contrôle du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme en Afrique de l’Ouest. Depuis sa création en 2000, le GIABA a réalisé d’importants progrès en organisant des programmes de sensibilisation sur les effets délétères du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme en Afrique de l’Ouest.

23 août 2025 par ,