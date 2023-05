Sessimè devient mère d’un garçon

La chanteuse béninoise Sessimè est désormais mère d’un garçon depuis ce samedi 6 mai 2023.

Un accouchement qui met fin aux doutes. La chanteuse Sessimè a accouché d’un garçon ce weekend à 39 ans selon les informations. Elle a été longtemps traitée de stérile dans certains commentaires sur Facebook en raison de son âge. Reçue sur une émission en février 2023, Sessimè avait répondu « "Ni oui ni non"...Dieu a déjà fait grâce », à la question de savoir si elle est enceinte.

« Dieu changera un jour le nom de stérile que le monde t’a donné … Crois et tu verras la gloire de ton Dieu … Tu seras étonnée de sa force ! Plus que jamais tu comprendras que tu es une reine une lionne une conquérante et que tu as un Grand Prix aux yeux du Dieu Puissant, le Vrai et le plus puissant, le seul et unique Dieu qui veille », a écrit Sessimè le samedi 3 mai sur sa page Facebook. L’artiste Nikanor est le père de l’enfant. Il est en couple avec Sessimè depuis plus de cinq années.

