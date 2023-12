Sessimè célèbre la naissance de sa fille avec ‘’Couronne de gloire’’

L’artiste béninoise Sessimè a sorti une nouvelle chanson pour célébrer la naissance de son premier enfant.

« Couronne de gloire », c’est le nouveau titre de l’artiste béninoise Sessimè. Elle se réjouit de la naissance de son premier enfant qui désormais est sa couronne de gloire. À en croire Sesssimè, ‘’Couronne de gloire’’ a été la chanson la plus difficile à composer de toute sa carrière. « J’ai eu du mal à trouver les mots justes. Les émotions m’envahissaient de partout ! Ça a pris des mois (…) On l’a enregistrée et réenregistrée plusieurs fois avant d’obtenir ce résultat ! Elle a un esprit spécial cette chanson. Je ne peux pas l’expliquer », a confié l’artiste sur sa page Facebook. Les paroles de Sessimè sont celles d’une mère heureuse et comblée : « J’ai enfin trouvé ce que j’ai longtemps cherché. Dieu m’a donné ce que mon cœur a désiré ».

La chanteuse béninoise est mère d’une fille depuis juillet 2023. Elle a accouché à l’âge de 39 ans. L’artiste a été plusieurs fois traitée de stérile dans des commentaires sur Facebook en raison de son âge.

