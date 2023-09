Sessi d’Almeida incertain pour affronter le Mozambique

C’est la grosse mauvaise nouvelle pour Gernot Rohr et le Bénin depuis le samedi dernier. Le milieu de terrain Sessi d’Almeida s’est blessé en disputant le match de la cinquième journée de Ligue 2 avec son club Pau FC.

En plus de faire un nul face à Rodez (2-2) le Pau FC a perdu deux de ses milieux de terrain. Il s’agit en effet du Béninois Sessi d’Almeida et de Louis Mouton. Les deux joueurs sont sortis au cours de la rencontre sur blessure.

Au terme de la rencontre, le coach de Pau FC Nicolas Usaï a donné les nouvelles des deux blessés. "On n’est pas chanceux avec nos milieux de terrain puisque Sessi d’Almeida a subi une fracture du nez et Louis Mouton du poignet. Malgré tout, la débauche d’énergie et l’engagement étaient là. C’est frustrant mais on va se régénérer et récupérer des forces vives.", a-t-il déclaré.

Le Bénin a donc à craindre pour Sessi d’Almeida en attendant des nouvelles de sa blessure. En cas de forfait, Gernot Rohr doit se trouver un remplaçant pour son international milieu de terrain dans le cadre du déplacement à Maputo le 09 septembre prochain. Match décisif dans le compte de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023.

