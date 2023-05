Sergent Markus lance l’album "Vodun Gospel" le 20 mai

L’artiste Sergent Markus lance son album Vodun Gospel ce samedi 20 mai 2023, à l’Institut Français de Cotonou.

Retour de l’artiste Sergent Markus sur la scène du slam et du spoken-word avec le lancement de son 4e album "Vodun Gospel". Dans son album, l’artiste

« livre sa maturité, sa "philosophie transversale" , sa lecture profonde derrière la banalité des choses, au-delà de la trivialité ; une quête d’essentialité, un retour à son identité culturelle Adja-Tado et dahoméenne, avec un appel féroce à la fois à Dieu et aux mânes de ses ancêtres ».

Sur des titres, le pionnier du rap et du slam au Bénin, fait appel à plusieurs artistes tels que Nel Oliver, Fafa Ruffino, Ignace Don Métok, Faty, duo Landry+, et autres.

Le contenu de l’album sera dévoilé au public le samedi 20 mai 2023 à l’Institut Français à 20 h 30. La première partie sera assurée par la rappeuse béninoise Sadky Zozo Pia Pia. Les tickets sont à 2000 F et 1000 F (adhérents).

Akpédjé Ayosso

14 mai 2023 par