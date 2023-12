Serge Prince Abgodjan reçoit une médaille de la France

Le juriste et Rapporteur général de la Commission Béninoise des Droits de l’Homme (CBDH), Serge Prince Agbodjan a été élevé Chevalier de l’Ordre national du mérite de la France. C’est lors d’une cérémonie organisée, jeudi 21 décembre 2023 à la résidence de l’ambassadeur de la France au Bénin, en présence de plusieurs personnalités, de commissaires de la CBDH, de proches de l’heureux récipiendaire et autres invités.

SEM Marc Vizy, l’Ambassadeur de la France au Bénin a remis, au nom de la République française, les insignes de Chevalier de l’Ordre National du mérite de la France, à Serge Prince Agbodjan pour son « engagement sans faille en faveur des libertés publiques et des droits fondamentaux ». L’ambassadeur a félicité le juriste pour son « parcours exceptionnel » tout en l’exhortant à continuer d’être un modèle.

Serge Prince Agbodjan s’est dit « honoré » de recevoir l’une des plus hautes distinctions civiles de la France. La responsabilité qui lui incombe désormais est de continuer à servir le Bénin et sa communauté, a-t-il indiqué.

Pour l’heureux récipiendaire, la distinction incarne des valeurs telles que liberté, égalité, fraternité, respect de la vie, sens de responsabilité et de l’honneur, générosité, courage, civisme, etc.

Serge Prince Agbodjan a saisi l’occasion pour rendre hommage au professeur Maurice Glèlè-Ahanhanzo représenté par son épouse à la cérémonie, à Maitre Robert Dossouet aux commissaire de la CBDH.

Un cocktail offert par l’Ambassadeur de la France près le Bénin et son épouse à mis fin à la cérémonie.

L’Ordre Nationale du Mérite de la France a été créée en 1963 par le Général de Gaulle. C’est une distinction qui permet d’honorer des personnes qui se distinguent par leur engagement, leur excellence et leur contribution remarquable à la société.

22 décembre 2023 par