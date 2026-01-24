Serge NONVIGNON, sacré créateur le plus influent en 2025

Le responsable Media Relations Officer de la Présidence de la République, Serge NONVIGNON, est le Numéro 1 du Top 200 des créateurs les plus influents au Bénin en 2025. Le dernier classement de la plateforme de scoring d’influence Favikon l’a hissé au sommet des créateurs les plus influents du pays.

Avec un score exceptionnel de 96/100, il domine un classement qui analyse la performance, l’engagement et la portée des leaders d’opinion sur les réseaux sociaux.

A travers ses nombreuses publications, l’expert en communication s’est distingué par sa capacité à fédérer des communautés massives et diversifiées. Sur LinkedIn, avec plus de 53 000 abonnés au moment du classement (plus de 57.000 actuellement), il s’est imposé comme « une figure d’autorité dans les secteurs "Law, Medias & Politics", où la qualité de ses analyses et son expertise institutionnelle font référence ».

Ailleurs sur TikTok, fort d’une communauté de plus de 104 000 abonnés au moment du classement (plus de 118 mille followers actuellement), le responsable Media Relations Officer de la Présidence de la République démontre une maîtrise parfaite des nouveaux codes de la communication digitale, alliant proximité et impact visuel.

Ce classement de scoring d’influence Favikon ne repose pas uniquement sur le nombre d’abonnés, mais sur un algorithme précis mesurant l’interaction réelle et la croissance (affichant un taux de progression de +0,92 %).

En occupant cette pole position, Serge NONVIGNON prouve que la communication institutionnelle peut être à la fois moderne, virale et hautement crédible. Dans un écosystème où le digital devient le premier terrain de la diplomatie et de l’information, cette distinction souligne l’ascension d’un communicant qui a su transformer sa présence en ligne en un véritable levier d’influence nationale et internationale.

Ce classement de la plateforme de scoring d’influence Favikon ne prend pas en compte Facebook où Serge NONVIGNON a actuellement une communauté de plus de 222 mille followers, avec plus de 21 millions de vues et plus d’ 1,4 millions d’interactions chaque 28 jours.

F. A. A.

24 janvier 2026 par , ,