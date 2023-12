Serge Ekue ouvre les travaux de la 139e session ordinaire à Cotonou

Le Président de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), Serge Ekue a procédé ce mercredi 20 décembre 2023, à l’ouverture de la 139e session ordinaire du Conseil d’administration de l’institution financière à l’hôtel Golden Tuilp, Cotonou. Au cours de cette session en mode-présentiel, les administrateurs vont examiner plusieurs projets.

Le Conseil d’administration de la BOAD tient sa 139e session ordinaire à Cotonou sous la présidence de Serge Ekue. Il est question pour les administrateurs, d’examiner les perspectives financières actualisées 2024-2028 et le projet de budget- programme 2024-2026 de la banque. Le Conseil d’administration se penchera sur plusieurs projets à accompagner dans les secteurs de la finance, des infrastructures numériques, de l’eau et de l’éducation, entre autres. Les administrateurs vont aussi se prononcer sur quelques notes dont celle relative à l’entrée au capital de la BOAD par la BADEA et divers autres dossiers.

« Notre bilan pour cette année est en ligne avec nos attentes et il sera certainement renforcé par les travaux de cette sixième et dernière réunion de l’année », a confié le président de la BOAD dans son discours d’ouverture.

Au cours de l’année 2023, le Conseil d’administration a déjà tenu cinq (5) réunions. Le montant total des engagements s’élève à 816,9 milliards FCFA, portant ainsi à date, le montant global des engagements de la Banque (toutes opérations confondues) à 8 034,3 milliards FCFA, depuis le démarrage de ses activités opérationnelles en 1976.

Selon Serge Ekue, l’année 2023 a été intense. Nonobstant le contexte socio-politique de notre région, poursuit-il, nos activités opérationnelles ont été soutenues et renforcées, avec mon élection comme co-président du Club IDFC. « Notre organisation a été distinguée par ses pairs internationaux, elle est de plus en plus reconnue comme un acteur essentiel du financement du développement dans la zone. Notre notation intrinsèque a été confirmée par les agences de notation internationales, avec une perspective fortement tributaire du contexte qui prévaut dans la région », s’est réjoui le président de la BOAD.

L’institution commune de financement du développement des Etats de l’Union Monétaire Ouest Africaine a pu bénéficier d’une réaccréditation rehaussée auprès du Fonds vert pour le climat (FVC). Ce qui lui permet de lever auprès de ce dernier des ressources plus importantes. A en croire le président du Conseil d’administration de la BOAD, les impacts du plan Djoliba se font sentir tous les jours dans les Etats membres en termes de création d’emplois, de production d’eau et d’énergie etc.

L’année 2023 a été marquée par la commémoration des 50 ans de la BOAD. Dans le cadre des célébrations du cinquantenaire, informe Serge Ekue, nous avons pu conduire avec l’appui de nombreux partenaires et des membres du personnel, des réflexions dont les conclusions donnent des orientations assez précises sur la conduite de nos activités pour les années à venir. Il n’a pas manqué d’exprimer aux administrateurs toute sa gratitude pour leur disponibilité sans faille et la qualité du traitement de chaque dossier soumis au Conseil d’administration.

Akpédjé Ayosso

20 décembre 2023 par