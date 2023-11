Sept équipes africaines disputent des matchs au Maroc

Dans le cadre du Mondial 2026, sept sélections africaines disputent au Royaume du Maroc leurs matchs des éliminatoires. Et ce grâce aux accords de partenariat et de coopération entre la FRMF et plusieurs associations africaines, associations du continent.

La Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) a accepté la demande de plusieurs sélections africaines d’organiser au Royaume leurs matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

Cette opportunité est offerte en application des dispositions des accords de partenariat et de coopération liant la FRMF à plusieurs associations africaines,

Voici la liste des matchs

2 novembre 2023 par