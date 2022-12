Sensibilisation et plaidoyers dans les cours royales de l’Atlantique

En appui aux efforts du gouvernement pour un accès sécurisé et équitable des femmes à la terre en milieu rural, la Fondation Konrad Adenauer en collaboration avec le réseau Wildaf Bénin a organisé du 12 au 16 décembre 2022, une tournée de sensibilisation et de plaidoyers dans les cours royales du département de l’Atlantique sur le renforcement du rôle économique de la femme à travers son accès sécurisé au foncier agricole.

La tournée organisée du 12 au 16 décembre 2022 par la Fondation Konrad Adenauer en collaboration avec le réseau Wildaf Bénin dans les cours royales de l’Atlantique a pour objectif de faire de ces rois, des défenseurs des droits fonciers de la femme.

Après Kpomassè lundi, la délégation était mardi 13 décembre 2022, au palais familial de dah Avimadjènon à Ouidah.

Le Coordonnateur de la fondation Konrad Adenauer Stiftung (Kas) au Bénin, Mounirou Tchacondoh accompagné d’une délégation de Wildaf-Bénin est allé mardi 13 décembre 2022, au palais familial du roi Avimadjènon dans la commune de Ouidah. Dans ce palais, le chef de collectivité et sa cour ont été sensibilisés sur les droits fonciers et les dispositions juridiques reconnaissant et protégeant les femmes au Bénin, la résilience de la femme face aux crises exogènes en vue d’accroître leur accès aux terres agricoles. L’assistance, constituée de rois, dignitaires religieux et traditionnels, de veuves et de femmes agricultrices et transformatrices de produits agricoles des communes de Ouidah, a suivi une projection de film sur les différents moyens d’accès des femmes à la terre, d’un spot sur le rôle économique des femmes et de la sécurité alimentaire des femmes puis d’un débat.

Les débats qui ont suivi la projection du film et les explications des facilitatrices Ginette Bonou et Claudette Afandohou de Wildaf y compris les réponses aux préoccupations des participants ont permis aux divers acteurs d’actualiser leur boîte à information sur la problématique et de proposer des approches de solution pour un Bénin sans faim.

« Cette séance de causerie, de plaidoyer et de débats avec les rois qui sont des partenaires clés du programme ’’Un seul monde sans faim’’ vise à mieux les impliquer dans la lutte afin qu’ils contribuent davantage à la facilitation dans l’accès des femmes à la terre », a souligné le Coordonnateur de la fondation Konrad Adenauer Stiftung au Bénin. Selon Mounirou Tchacondoh, l’accès sécurisé de la femme à la terre pour augmenter ses revenus aux fins d’assouplir ses difficultés et de prévenir la faim est une exigence du contexte de crise d’approvisionnement et de la guerre en Ukraine.

Conscient du rôle de la femme dans la lutte contre l’insécurité alimentaire, dah Avimadjènon a déclaré « qu’il est nécessaire d’expliquer aux gardiens de la tradition que les filles, les orphelines et les veuves autant que les hommes ont également droit à l’héritage et de sensibiliser les populations sur la sécurisation des terres quel que soit le mode d’accès ».

« C’est pourquoi, j’ai accepté que la Kas et Wildaf viennent sensibiliser mes pairs et moi sur ce que disent les textes sur la question pour nous aider à contribuer efficacement au renforcement du rôle économique de la femme à travers son accès sécurisé à la terre », a-t-il ajouté.

Pour les participants, cette formation vient à point nommé.

Fructueux Prudencio, chef du troisième arrondissement de Ouidah

‹‹Beaucoup de nos communautés sont dans l’ignorance des textes et dispositions du code foncier et domanial et je trouve très bien cette activité de sensibilisation à la base que Wildaf est en train de mener en collaboration avec la Kas. Au temps jadis, la femme n’avait pas droit à la terre, à l’éducation mais je pense que désormais ça va être relégué au passé de manière à ce que nous ayons une communauté dynamique surtout avec les femmes car quand vous éduquez une femme vous éduquez le monde.

Cyrille Fadegnon, chef du premier arrondissement de Ouidah

‹‹S’il faut atteindre les populations, il faut passer par les chefs de familles, les gardiens de la tradition qui gèrent au quotidien les conflits domaniaux. En les impliquant, Wildaf et la Kas attaquent le problème par la racine et je trouve bien cette démarche pour augmenter ses revenus aux fins d’assouplir ses difficultés et de prévenir la faim.

