Sénégal, Tunisie et Burkina Faso valident leurs tickets

Trois sélections ont validé à leur tour leurs tickets pour la CAN Côte d’Ivoire 2023. Il s’agit bien du champion en titre, le Sénégal, la Tunisie et le Burkina Faso.

En déplacement sur la pelouse du Mozambique à l’occasion de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire, les Lions de la Teranga ont fait le boulot en s’imposant sur le score de 1-0. Une victoire qui permet à Sadio Mané et ses coéquipiers de se qualifier pour la Coupe d’Afrique des Nations à venir en janvier 2024 en Côte d’Ivoire.

A Benghazi, la Tunisie de son côté, a validé sa qualification pour la CAN 2023 en s’imposant dans le derby face à la Libye (1-0) ce mardi 28 mars à l’occasion de la 4e journée des éliminatoires.

Enfin, pour quatre rencontres, trois victoires et un nul et avec dix points au compteur, le Burkina Faso est qualifié pour la phase finale de la CAN en Côte d’Ivoire l’année prochaine.

Après avoir arraché la victoire à l’aller (1-0), les Étalons ont fait match nul ce mardi 28 mars à Lomé (1-1). Le Burkina Faso était assuré d’obtenir sa qualification en cas de victoire ou de match nul.

29 mars 2023