Opinion

Sénat du Bénin : Héritage des pionniers, expertise des présidents




La mise en place du Sénat en 2026 inaugure une nouvelle architecture institutionnelle au Bénin. Elle s’inscrit dans la continuité des équilibres issus de la Conférence nationale de 1990, tout en les adaptant aux exigences contemporaines de stabilité, de mémoire institutionnelle et de gouvernance apaisée.

Sa première configuration, largement déterminée par les membres de droit prévus par la Constitution révisée, apparaît comme une véritable galerie des grandes figures de la vie politique et institutionnelle béninoise. Elle traduit un double mouvement : la transmission d’un héritage démocratique forgé depuis plus de trois décennies et l’organisation méthodique de la continuité de l’État.

Les membres de droit appelés à siéger incarnent chacun un pan décisif de l’histoire politique nationale. Si le Sénat est installé en 2026 :

Nicéphore Soglo, ancien président de la République, ancien premier ministre de la transition, économiste de formation et acteur majeur de la Conférence nationale, aura alors 95 ans. Figure fondatrice de l’ère démocratique, il siégera, au titre des dispositions transitoires, jusqu’à 100 ans, prolongeant ainsi sa contribution à la consolidation institutionnelle.

Boni Yayi, ancien président de la République, docteur en économie, aura 74 ans en 2026. Dirigeant pendant dix années un pays traversé par de fortes tensions politiques et sociales, il apportera au Sénat l’expérience d’un exercice du pouvoir exécutif confronté à la turbulence politique permanente.

Patrice Talon, ancien président de la République à compter de mai 2026, capitaine d’industrie jusqu’à son élection, aura alors 68 ans. Initiateur de réformes structurelles profondes de la société béninoise, il a récemment affronté la tentative de déstabilisation la plus violente de l’histoire politique du pays, à travers un coup d’État militaire innommable déjoué. Cette expérience singulière, au sommet de l’État, constitue un capital institutionnel rare.

Il faut souligner que Yayi et Talon, contrairemeent à Soglo, pèse chacun dix ans de charge suprême.

Adrien Houngbédji, ancien président de l’Assemblée nationale pour trois mandats à des périodes distinctes, ancien premier ministre, docteur en droit, magistrat puis avocat, aura 84 ans. Acteur clé de la Conférence nationale, plusieurs fois candidat à l’élection présidentielle et opposant ferme mais non violent pendant au moins 22 ans sur les 35 de l’ère démocratique, il siégera jusqu’à 89 ans, incarnant la permanence du débat institutionnel et parlementaire, la politique par le respect des textes.

Bruno Amoussou, ancien président de l’Assemblée nationale, ancien ministre d’État chargé du Plan, ingénieur agronome, aura 87 ans. Artisan de compromis majeurs et acteur de premier plan des équilibres politiques depuis la transition démocratique, il apportera au Sénat compromis, expérience et mémoire institutionnelle. Il achèvera ce premier mandat sénatorial à 92 ans.

Idji Kolawolé, ancien président de l’Assemblée nationale, ancien ministre des Affaires étrangères, diplomate de carrière, aura 80 ans. Son parcours parlementaire et diplomatique conférera au Sénat une expertise précieuse des relations institutionnelles et internationales. Il siègera jusqu’à 85 ans.

Mathurin Nago, ancien président de l’Assemblée nationale pour deux mandats, ancien ministre de l’Enseignement supérieur, professeur titulaire de biochimie et sciences alimentaires, aura 76 ans. Fort de huit années au perchoir, il contribuera à la rigueur méthodologique et à la qualité du travail législatif sénatorial.

Louis Vlavonou, président sortant de l’Assemblée nationale, au perchoir pour la deuxième fois, Colonel des douanes, aura 73 ans. Il ne deviendra membre de droit du Sénat qu’en cas de non-renouvellement à la tête du Parlement. Son sens du dialogue et sa diplomatie parlementaire efficace reconnue par tous les bords politiques, constituent un atout institutionnel certain.

Robert Dossou, ancien président de la Cour constitutionnelle, ancien ministre des Affaires étrangères, avocat et constitutionnaliste, aura 87 ans. Président du Comité préparatoire de la Conférence nationale, il demeurera une référence doctrinale jusqu’à 92 ans.

Théodore Holo, ancien président de la Cour constitutionnelle, ancien président de la Haute Cour de Justice, ancien ministre des Affaires étrangères, agrégé de droit et de sciences politiques, aura 78 ans. Membre du présidium de la Conférence nationale, il apportera une rigueur scientifique et institutionnelle éprouvée.

Enfin, Joseph Djogbénou, ancien président de la Cour constitutionnelle, ancien ministre de la Justice, ancien president de la Commission des Lois, professeur titulaire, agrégé des facultés de droit privé et sciences criminelles, avocat, aura 57 ans. Il est le plus jeune des membres de droit. Son horizon sénatorial, pouvant s’étendre jusqu’en 2055, fait de lui un pilier potentiel et la mémoire vivante de l’institution sur près de trois décennies.

Cette chambre haute est certes marquée par l’âge, mais elle n’est nullement figée. La Constitution prévoit la désignation pour un mandat de cinq ans de “cinq personnalités de haut rang ayant été au commandement dans les forces de défense et de sécurité”, ainsi qu’un mécanisme de complément conjoint entre le président de la République et le président de l’Assemblée nationale afin d’atteindre l’effectif de vingt-cinq membres (Article 113-3 alinéas 3 et 4). Ces désignations ouvrent la possibilité d’intégrer des profils plus jeunes.

Par ailleurs, les dispositions transitoires neutralisent temporairement la limite d’âge de 85 ans. À l’issue du premier quinquennat, plusieurs membres de droit actuels deviendront juridiquement forclos. Sont ainsi appelés à quitter naturellement le Sénat après 2031 : Nicéphore Soglo, Bruno Amoussou, Robert Dossou, et Adrien Houngbédji. Ce mécanisme garantit un renouvellement profond de la chambre haute.

Au-delà de cette première génération, il faut souligner un point essentiel : le Sénat béninois restera structurellement une institution de mémoire. À chaque cycle institutionnel, de nouveaux anciens présidents de la République, anciens présidents de l’Assemblée nationale et anciens présidents de la Cour constitutionnelle y entreront comme membres de droit. Le Sénat sera ainsi, dans le temps long, la bibliothèque vivante de l’État. Le lieu où s’accumulent l’expérience, la jurisprudence politique et la sagesse institutionnelle.

Enfin, le Sénat est conçu comme un espace d’expertise et de hauteur. L’article 113-4 alinéa 2 de la Constitution impose une stricte obligation de réserve politique aux sénateurs. À ce titre, Joseph Djogbénou, s’il choisit de siéger, devra se démettre de toute responsabilité partisane, notamment de la présidence de l’Union Progressiste le Renouveau.

Cette première configuration du Sénat n’est ni un aboutissement ni un verrou. Elle est un socle. Elle n’est pas une nostalgie, mais une transmission. Elle n’est pas une clôture, mais un passage institutionnel assumé.

Le Bénin fait ainsi le choix d’installer sa nouvelle chambre dans la continuité de son histoire démocratique, en confiant son démarrage à ceux qui l’ont fondée, dirigée, arbitrée et protégée. Mais n’aurait-il pas été plus productif de donner un mandat à vie aux membres de droit comme c’est le cas en France pour les anciens presidents de la République qui sont membres de droit à vie du Conseil constitutionnel ?

Romain KIKI

Juriste

Consultant en Communication politique et institutionnelle
Diplômé de l’Université Paris XI

15 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN




