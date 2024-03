Sèmè City et l’IFM lancent le programme d’incubation FLY

Sèmè City et l’Institut Français de la Mode lancent le programme d’incubation FLY (Fashion Led by Youth) au profit des jeunes entrepreneurs créatifs âgés de 18 à 35 ans, résidant au Bénin ou en Afrique de l’Ouest. L’appel à candidatures est ouvert jusqu’au 19 avril 2024.

Pour accompagner les pépites de la mode africaine, Sèmè City et l’Institut Français de la Mode initient le programme ‘’Fashion Led by Youth’’. Il est destiné aux jeunes entrepreneurs créatifs âgés de 18 à 35 ans, résidant au Bénin ou en Afrique de l’Ouest. Il s’agit notamment ceux qui cherchent un encadrement pour développer et lancer des produits ou services novateurs dans l’industrie de la mode tels que vêtements, textiles, bijoux, accessoires, distribution, marketing et style de vie.

Le programme FLY permettra aux bénéficiaires d’avoir toutes les ressources nécessaires pour développer un produit ou un service novateur et établir un réseau dans l’écosystème de la mode et du textile. A travers ce programme, ils auront l’accès à un réseau d’experts et pourront mieux comprendre les enjeux et tendances. À cela s’ajoutent le développement de compétences entrepreneuriales et les conseils sur mesure adaptés à leurs besoins spécifiques.

L’accompagnement dans le cadre du programme sera sur une durée d’un. Il comprend 2 sessions collectives de 5 jours en présentiel à Sèmè City dispensées par des professeurs et experts de l’Institut Français de la Mode ; l’accès à une boîte à outils digitale avec des contenus méthodologiques autonomes ; des sessions de coaching collectif via des visioconférences avec les experts de l’IFM ; un coaching individuel continu tout au long du programme centré sur votre projet ainsi qu’un espace de travail sur le campus de Sèmè City (accessible du lundi au vendredi). Les jeunes entrepreneurs sont invités à postuler avant le 19 avril 2024 sur semecity.bj/programmes/fly/.

Akpédjé Ayosso

21 mars 2024 par ,