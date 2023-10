Sèmè City accueille bientôt la production d’une série de fiction

Une première saison d’une série de fiction intitulée ‘’Le Meilleur est à venir’’ sera produite au Bénin. Un accord tripartite a été signé, vendredi 13 octobre 2023 entre le gouvernement béninois, TV5 Monde Afrique et Mediawan Africa dans le cadre de la mise en œuvre du projet.

‘’Le Meilleur est à venir’’ est le fruit d’un partenariat entre le gouvernement béninois, TV5 Monde Afrique et Mediawan Africa, l’un des leaders de la production audiovisuelle en Afrique subsaharienne. Il s’agit d’une série de fiction originale composée de 220 épisodes de 26 minutes. Selon un communiqué de presse de TV5 Monde, « la série met en scène des étudiants qui, entre tradition et modernité, explorent la vie d’adulte ».

« Ce projet industriel ambitieux marque le début d’une nouvelle ère dans le paysage audiovisuel africain et contribuera de façon significative à la structuration du secteur en offrant des emplois à plusieurs centaines d’auteurs, d’artistes et de techniciens, et en contribuant à la formation de nombreux jeunes talents émergents en Afrique », informe la même source.

Dans sa dynamique d’accompagner le développement de la filière audiovisuelle, le gouvernement béninois va organiser des ateliers d’écriture au profit de scénaristes béninois. C’est le nouveau campus de Sèmè City en construction à Ouidah qui va accueillir les projets du studio, du centre de formation, ainsi que les lieux de tournage.

« Nous sommes fiers d’être à l’aube d’une nouvelle ère au sein des industries de l’écran au Bénin grâce à ce partenariat inédit avec Mediawan Africa et TV5MONDE. En soutenant ce projet novateur, le Bénin s’affirme en tant que nouveau carrefour culturel en Afrique, prêt à faire découvrir au reste du monde son patrimoine exceptionnel », a affirmé le ministre du tourisme, de la culture et des arts, Jean-Michel Abimbola. Pour lui, ‘’Le Meilleur est à Venir’’ est bien plus qu’une série. « C’est une célébration des talents béninois et africains, nous sommes impatients de voir cette collaboration inspirante prendre vie », a-t-il ajouté.

A en croire le président de Mediawan Africa François Thiellet l’engagement, la volonté et la vision politique du Bénin qui s’investit dans le développement de la filière audiovisuelle ont convaincu Mediawan Africa de participer activement à la création de ce nouveau pôle audiovisuel. Le président directeur général de TV5 Monde, Yves Bigot s’est également réjoui de ce partenariat. « ‘’Le meilleur est à venir’’ viendra couronner la politique d’investissement de TV5MONDE dans la production africaine depuis une quinzaine d’années », a-t-il indiqué.

A.A.A

25 octobre 2023 par