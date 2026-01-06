Sélection des bénéficiaires de 137 forages et abreuvoirs

Un appel à candidatures est lancé pour la sélection de 137 éleveurs individuels pouvant bénéficier de la réalisation d’infrastructures d’hydraulique pastorale (forages équipés et abreuvoirs) afin de faciliter l’abreuvement des animaux. L’initiative cible quarante-cinq (45) communes prioritaires identifiées par le projet. C’est dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de Sédentarisation des troupeaux de Ruminants au Bénin (ProSeR), cofinancé par la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) et le Gouvernement du Bénin. Les dossiers de candidatures doivent être déposés au plus tard le 27 février 2026 à 12 heures dans les cellules communales concernées.

