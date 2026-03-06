samedi, 7 mars 2026 -

Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8)    

Electrification rurale

Sègbohouè bénéficie de lampadaires solaires




Les villages de Ségbohouè, arrondissement de la commune de Kpomassè, ont reçu le 6 mars dernier, un don de lampadaires solaires. L’objectif visé à travers cette initiative de certains leaders de la localité, est d’améliorer l’accès à l’électricité des populations et réduire les inégalités énergétiques entre villes et campagnes.

Tous les six villages de l’arrondissement de Sègbohouè, dans la commune de Kpomassè, bénéficient désormais de l’énergie électrique.
Des kits solaires ont été mis à la disposition de chaque village ce vendredi 6 mars 2026. Ces équipements sont composés de panneaux solaires photovoltaïques, des batteries et de lampes LED.

En mettant des lampadaires solaires à la disposition des six (06) villages de l’arrondissement de Sègbohouè, les leaders de la localité entendent faciliter l’accès des populations à une source d’énergie propre et fiable.

A travers ce don, ils visent aussi à combler un vide énergétique qui date depuis plusieurs décennies.
Lors de la cérémonie officielle de remise du don, les chefs de village ont reçu chacun six (06) kits solaires. Les villages bénéficiaires sont Adjatokpa, Guezohoue, Tokpa-Daho, Sègbohouè Assito, Sègbohouè Centre et Vovio.

F. A. A.

6 mars 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




