Sèdami Fagla défend le profil de Romuald Wadagni

Invitée de L’Entretien du Week-end ce dimanche 15 février 2026 sur Eden TV, la ministre conseillère à l’enseignement supérieur et à la recherche scientifique, Sèdami Medegan Fagla, s’est exprimée sur la prochaine élection présidentielle. Interrogée sur le profil du ministre d’État Romuald Wadagni, elle a dressé le portrait d’un homme d’expérience.

Cheville ouvrière des réformes depuis 2016 au sein du gouvernement de la Rupture, le ministre d’État Romuald Wadagni est le mieux placé pour poursuivre l’élan engagé sous le président Patrice Talon, selon Sèdami Medegan Fagla. En tant que ministre des Finances, il a été au cœur de tous les projets structurants. « Pour moi, c’est la personne la plus indiquée pour nous amener encore plus loin, parce qu’il connaît l’ambition et les frustrations (…) », a affirmé la ministre conseillère à l’enseignement supérieur et à la recherche scientifique. À ses yeux, le ministre de l’Économie et des Finances serait en mesure « de terminer ce qui n’a pas été achevé et d’aller encore plus loin ».

Au-delà du bilan technique, la ministre conseillère met en avant les qualités humaines du candidat. « Les Béninois auront le temps de le connaître », affirme-t-elle. Sèdami Fagla décrit le ministre d’État Wadagni comme un homme sensible, attentif aux attentes sociales et passionné du Bénin. « On ne peut pas être ministre des Finances pendant dix ans si l’on n’est pas passionné du Bénin », soutient-elle.

À l’en croire, la proximité du candidat avec le chef de l’État lui aurait permis d’intégrer une culture de rigueur et d’exigence. « Je pense qu’il a à cœur de résoudre nos problèmes. Il l’a démontré pendant dix ans. Et au sommet de l’exécutif, il va accomplir des miracles », a ajouté l’invitée.

Un appel à la mobilisation citoyenne

Pour Sèdami Medegan Fagla, le choix du prochain président engage durablement l’avenir du pays. Elle appelle notamment les étudiants et les jeunes à s’impliquer activement, exhortant chaque commune, chaque quartier et chaque village à se distinguer par une forte participation à l’élection présidentielle du 12 avril prochain. « Il est important d’aller faire le choix de la personne qui va présider à notre destin pendant sept ans », a-t-elle déclaré. L’élection présidentielle, souligne Fagla, doit être « une fête » à laquelle nul ne devrait rester simple observateur.

Akpédjé Ayosso

