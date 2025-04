Sécuroute pour vérifier la conformité des véhicules

L’Agence Nationale des Transports Terrestres (ANaTT) a mis en place la plateforme Sécucoute pour faciliter la gestion efficace du parc automobile au Bénin. Cette plateforme permet de vérifier la conformité des véhicules.

Dans le souci de moderniser la gestion du parc automobile et de renforcer la sécurité routière, l’ANaTT a mis en place en 2023, la plateforme Sécuroute. Elle permet entre autres la consultation du registre des véhicules et le suivi de conformité en ligne par les usagers, la Police républicaine, la recherche du véhicule volé ou du contrevenant ; la verbalisation et le payement en ligne ; la détection des erreurs et leurs corrections en ligne ; les fonctionnalités d’aide à la décision et rapports. Grâce à la plateforme, les propriétaires peuvent vérifier la conformité de leurs véhicules, et payer les pénalités routières. La plateforme est accessible aux usagers de la route via https://securoute.anatt.bj/.

