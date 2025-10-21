mardi, 21 octobre 2025 -

Afrique de l’Ouest

« SecFin Africa » pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme




Le projet « SecFin Africa », destiné à renforcer la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, a été lancé, vendredi 17 octobre 2025, à Cotonou. La cérémonie s’est déroulée en présence d’une délégation de l’Union européenne et des partenaires tels que Expertise France, CIVIPOL, GIZ, FIAP et Swedish Tax Agency.

La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pourra prendre une autre tournure dans la zone Afrique de l’Ouest. Le projet « SecFin Africa », soutenu par Expertise France, l’Union européenne, CIVIPOL, GIZ, FIAP et la Swedish Tax Agency, a été lancé le vendredi 17 octobre dernier à Cotonou.

Cette initiative conduite par la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) du Bénin vise à prévenir et combattre les flux financiers illicites (FFI) liés à la criminalité transnationale organisée, en renforçant les efforts de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, conformément aux normes internationales.

A travers ce projet, l’Union européenne et les différents partenaires qui participent au financement et la mise en œuvre effective, entendent intervenir en Afrique de l’Ouest auprès des Etats membres de la CEDEAO, de l’AES et la Mauritanie pour contribuer à renforcer l’efficacité de la lutte contre les flux financiers illicites liés à la criminalité internationale, au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme.
« SecFin Africa » va couvrir 49 pays d’Afrique subsaharienne dont le Bénin, sur une période de 48 mois (2024-2028).

F. A. A.

21 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




