Séance de mise au vert pour les Guépards

En stage à Grand-Popo ville hôte de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations de Maracana depuis vendredi dernier, les Guépards ont bénéficié d’une séance de mise au vert sur certaines règles du jeu avant la date fatidique.

Après les séances d’entrainement sur l’aire de jeu, place a été faite à des explications sur les lois de jeu aux joueurs et à l’encadrement technique. Une séance d’échanges avec la commission des arbitres présidée par l’instructeur des arbitres Apollinaire Mahouvi assisté de Jorince Brice Aitchédji, arbitre international et instructeur Maracana, Angelo Odoulami et Jérémie Egue respectivement commissaire au match international et arbitre international de la discipline.

Selon Elias Béhanzin, président du comité d’organisation de la dixième édition de la Mara’can Grand-POPO 2023 et membre du comité de normalisation de la fédération béninoise de Maracana, c’est un honneur pour le professeur Prudent Victor Topanou, superviseur général du Cocan et président du Conor, de voir les Guépards dans cet esprit de gagnant.

"Je sais que tout n’est pas rose, et qu’il reste encore des choses parfaire. Nous allons travailler à ce que vous soyez dans les conditions optimales afin que nous décrochons les deux trophées de cette édition qui se jouera chez nous", s’est-il exprimé. L’occasion était aussi pour lui de féliciter l’encadrement technique pour leur professionnalisme avant de leur souhaiter de faire une très belle rencontre avec leurs homologues du Togo ce dimanche dans le cadre de matchs amicaux.

J.S

3 septembre 2023 par ,