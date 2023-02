Séance de gainage pour les Guépards juniors avant la Tunisie

Les Guépards juniors se sont entraînés sur leur base de l’hôtel Tolip après le match nul avec la Zambie d’entrée en compétition. Une séance qui a duré 1h conformément au programme établi ici par la CAF.

C’était une séance de gainage et de prévention sous la direction du préparateur physique pour les remplaçants et tour de terrain pour les titulaires du match de la veille pendant une demi-heure. La seconde moitié de la séance a été consacrée d’abord à la maîtrise technique et de coordination d’une part et d’autres part à un jeu de tennis ballon pour les titulaires.

Les remplaçants et ceux qui n’ont pas joué se sont retrouvés dans un atelier de conservation et ensuite de jeu dans un espace réduit. Juste 1h pour remettre les muscles en place et se donner rendez-vous ce jeudi soir pour la séance de veille de match.

J.S

