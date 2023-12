Savè remporte le trophée

C’est la Commune de Savè qui a remporté le trophée du festival Départemental de pétanque organisé par la Direction Départementale des Sports des Collines le mercredi 13 Décembre 2023. Le tournoi s’est déroulé à Dassa-Zoumè.

Le Festival Départemental de Pétanque est une compétition qui vise à promouvoir le sport boule et à détecter les jeunes talents. Il constitue l’un des plus belles manifestations boulistes au niveau départemental. Le tournoi a réuni plus de 54 boulistes venus de toutes les communes des Collines pour les concours de triplettes.

Bien après une compétition très disputée, c’est le club de Savè qui rentre avec le trophée après s’être libéré de l’équipe de Dassa-Zoumé. Il faut dire que toutes les équipes participantes ont reçu de diverses récompenses. Le champion a été fortement primé, il regagne sa commune (savè) avec le trophée et une enveloppe financière.

Déjà, les regards sont tournés vers l’édition 2024.

J.S

16 décembre 2023 par ,