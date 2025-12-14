Ce samedi 13 décembre 2025, les populations de Savalou, dans le département des Collines sont descendues massivement dans les rues pour dénoncer le coup de force perpétré par un groupe de militaires contre le Bénin, dimanche 07 décembre 2025.

A l’instar des populations de plusieurs autres localités du Bénin, celles de Savalou étaient dans les rues ce samedi 13 décembre 2025. Seul objectif, « dénoncer la tentative de coup d’État perpétrée par des forces hostiles au progrès démocratique et au développement du Bénin ». C’était à travers une « marche populaire » qui selon le président du Conseil économique et social (CES), a rassemblé plus de 5 000 filles et fils de la localité. Elle visait à exprimer un message clair et sans ambiguïté : « Non à la violence, non au chaos, non à l’instabilité. Savalou dit oui à la démocratie, oui au progrès social, oui à la stabilité politique et oui à la cohésion nationale », a lit dans une publication de Conrad GBAGUIDI.

La mobilisation citoyenne a-t-il indiqué, traduit le « soutien ferme et indéfectible » des populations de cette région du pays au président Patrice Talon, dont le leadership d’après lui, a permis au Bénin « d’enregistrer, depuis plus de dix ans, des avancées significatives sur les plans institutionnel, économique et social ».

« Par cette marche, nous réaffirmons notre attachement aux valeurs républicaines et lançons un message fort : PLUS JAMAIS ÇA au Bénin. Notre pays mérite la paix, la stabilité et un avenir construit dans l’unité et le respect de la volonté du peuple », a écrit le président du CES.

Au lendemain de la mutinerie déjouée, de grandes mobilisations sont faites pour dénoncer la tentative de renversement de l’ordre constitutionnel survenu dimanche 07 décembre. Du Nord au Sud en passant par l’Est et l’Ouest, les populations ne cessent de descendre dans les rues pour exprimer leur attachement à la démocratie, la stabilité et au progrès social.

F. A. A.

14 décembre 2025 par