Saturnin Allagbe réagit après la première séance d’entrainement

L’heure du devoir a encore sonné pour le onze national. Ce sera cette fois, sous les commandes du nouvel entraineur, Gernot Rohr.

Les Guépards du Bénin affrontent mercredi 22 mars le Rwanda au Stade Général Mathieu Kérékou. Match qui s’inscrit dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la CAN Côte d’Ivoire 2023 qui se jouera en janvier 2024.

A l’occasion, Gernot Rohr a dévoilé sa liste de joueur vendredi dernier, et ce lundi, les bonnes choses ont commencé. Les séniors béninois ont effectué ce lundi leur première séance d’entrainement d’avant-match au GMK. On peut y voir les grandes stars telles Jordel Dossou, Steve Mounié et Saturnin Allagbe sont déjà en terre béninoise pour se préparer pour la rencontre.

Après la séance du jour, le gardien numéro un des Guépards a réagi sur les réseaux sociaux. « Focus », a écrit Saturnin sur son compte Twitter.

Le gardien de Dijon est donc prêt à barricader les cages béninoises face aux Rwandais mercredi.

J.S

20 mars 2023 par ,