lundi, 1er décembre 2025 -

Abomey

Satisfecit pour la propreté autour du nouveau marché de Houndjro




Le marché moderne de Houndjro, a été inauguré samedi 29 novembre 2025 à Abomey, dans le département du Zou avec une propreté remarquable

A l’instar de plusieurs autres localités du Bénin, Abomey dispose de son marché moderne. Houndjro, marché mythique chargé d’histoires, a fait peau neuve grâce au programme de construction de marchés modernes et régionaux du chef de l’Etat Patrice Talon. Le joyau mis à la disposition des populations d’Abomey et environ, est érigé sur un domaine de 34.914 m².
Selon la directrice générale de l’ANaGeM, le marché moderne de Houndjro est équipé de 1756 espaces de vente, dont 1.484 étals primeurs, 238 boutiques ; 34 restaurants et maquis, modernes et conviviaux ; 3 blocs administratifs ; une infirmerie, une chambre froide, un monte-charge ; des locaux techniques, des installations électriques et hydrauliques fiables ; des sanitaires modernes, adaptés, propres et accessibles. Des installations ultra modernes dont l’entretien et le nettoyage exigent technicité et savoir-faire.
A cet effet, la société Atalys, connue pour la qualité de ses services selon nos sources, a assuré l’entretien et le nettoyage du marché Houndjro. C’est une entreprise qui offre des services de nettoyage et d’entretien, hygiène 4D, et des travaux d’aménagement paysager. Ses prestations se résument entre autres, au nettoyage de bureaux, nettoyage complet de voitures, travaux d’aménagement paysager et mise en place d’espaces verts, traitement des moquettes, nettoyage surfaces vitrées, nettoyage carreaux et marbres, nettoyage des toilettes, hygiène 4D, et création d’espace vert.
Atalys au marché de Houndjro, c’est un gage de propreté et de durabilité.

F. A. A

1er décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Judicaël ZOHOUN




