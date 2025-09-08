lundi, 8 septembre 2025 -

3ᵉ édition du tournoi de football dénommé « Coupe de l’Union »

Satisfecit général pour Vitali Boton et l’amicale BMBV




Les rideaux sont tombés définitivement ce dimanche 07 septembre 2025 à Porto-Novo sur la 3ᵉ édition du tournoi de football dénommé « Coupe de l’Union », organisée par l’amicale BMBV dirigée par Vitali BOTON, avec le sacre de l’AS Étoile au niveau des filles et d’ABC FC pour les hommes. Plus qu’un creuset de fraternité et d’amour, cette édition a révélé davantage une jeunesse unie au service du développement de la capitale.

Pendant plus d’un mois, le terrain de sport de l’Éveil à Tokpota a abrité les temps forts des différents matchs de la 3ᵉ édition de la Coupe de l’Union, dont l’une des particularités est la promotion du football féminin.

Ainsi, depuis le samedi 02 août 2025, 16 équipes masculines et 8 féminines ont croisé leurs crampons et offert au public, surexcité à chaque rendez-vous footballistique, un spectacle digne des grandes compétitions.

Au finish, c’est l’AS Étoile et Talents Foot de Vakon qui se sont affrontés chez les femmes, avec la victoire sur le score de 1 but à 0 au profit de l’AS Étoile. Au niveau des hommes, Manega de Gbêgo et ABC de Tokpota ne se sont pas fait de cadeau. Au terme d’un match âprement disputé, c’est ABC FC de Tokpota qui a pulvérisé son adversaire du jour sur le score de 3 buts à 1.

Objectifs atteints

Étaient aux côtés du promoteur du tournoi, Vitali BOTON, pour savourer ces deux finales : Charlemagne YANKOTY, maire de Porto-Novo ; Yves AHOUSSINOU, chef du 5ᵉ arrondissement de Porto-Novo ; Régis DOSSOU KPANOU, représentant la commune politique C de l’UP le Renouveau ; Mouftaou DÈDÈWANOU ; Raymond KOUMAGNON ; Firmin GBEKAN… etc.

Pour Jacques DOSSOU, chef du quartier de Tokpota Vèdo, ce tournoi a donné de la joie aux populations pendant plus d’un mois. À son tour, Raymond KOUMAGNON, coordonnateur de l’Union Progressiste le Renouveau, a remercié les organisateurs et souhaité une longue vie au tournoi.

Parlant de la compétition, Vitali BOTON, promoteur du tournoi, a rappelé la genèse et les objectifs de la Coupe de l’Union. Selon lui, trois ans après, les fruits ont tenu la promesse des fleurs et les objectifs ont été atteints, à savoir : célébrer l’union de la jeunesse et son engagement à l’action citoyenne.

Avant la remise des trophées, enveloppes et prix aux meilleurs joueurs et aux finalistes, Charlemagne YANKOTY, maire de Porto-Novo, a salué les jeunes dont la présence et l’accompagnement ont rendu possible ce rêve. Aux divers soutiens, il a lancé un appel afin que les éditions à venir soient encore plus retentissantes.

Quelques images

8 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN




