Sans électricité chez lui, Germain Tohouénou rayonne au BAC 2025

Ford Kossi Germain Tohouénou, élève en série C dans un collège privé de Parakou, a décroché la première place au Baccalauréat 2025 au Bénin. Son secret ? Une discipline de fer et un environnement familial sain, et surtout une grande autonomie dans le travail.

Avec une moyenne générale de 18,66 sur 20, Ford Kossi Germain Tohouénou est le premier au Baccalauréat 2025. Il s’en est sorti avec des notes impressionnantes : 20 /20 en Mathématiques ; 20 /20 en PCT (Physique-Chimie-Technologie), 20 /20 SVT (Sciences de la Vie et de la Terre), 19 /20 en Anglais, 18 /20 en Histoire-Géographie, 16/20 en Philosophie et 13 /20 en Français.

Germain préparait sa réussite depuis la fin de l’année scolaire de 1re. « J’ai entamé les chapitres de la classe de terminale. Je me suis mis rigoureusement au travail surtout en mathématiques et en PCT », a confié le premier au Bac 2025. Sans répétiteur, il préfère travailler de façon autonome. « Quand on a de répétiteur, généralement lorsque l’apprenant se retrouve face à un exercice complexe, le premier réflexe, il pense d’abord à son répétiteur au lieu de réfléchir lui-même pour trouver », a-t-il soutenu.

Germain vit sans électricité chez lui. Pas de télévision, pas de téléphone personnel. Et pourtant, il a su faire de cet environnement une force. Il se réveille à 5 heures et dort souvent à 0 heure. « Mes journées du lundi au dimanche sont déjà programmées et organisées. Il peut y avoir des imprévus, mais ça ne perturbe pas, je m’arrange quand même pour combler afin que chaque matière puisse trouver sa place », a expliqué Germain. Malgré ses performances, l’apprenant est impliqué dans les tâches familiales. Pour se détendre, il échange simplement avec ses parents ou ses frères et sœurs.

Un parcours d’excellence

Depuis le primaire, Germain a toujours été en tête. « J’ai généralement occupé la première place à chaque devoir. Au collège, j’ai carrément occupé la première place de la sixième jusqu’en terminale », affirme-t-il.

Fils d’un enseignant et d’une mère revendeuse, Germain insiste sur l’importance du soutien familial. « Pendant les vacances, Papa a déjà fait les courses pour me prendre les livres de terminale afin que je puisse m’exercer. (...) L’ambiance qui règne aussi au sein de la famille, ça m’a également aidé », a confié Germain.

Un avenir tourné vers la robotique

Le jeune apprenant veut faire une carrière en automatisme et robotique. « C’est une filière porteuse, (...) je sens que je suis fait pour ça, cela répond plus à mes aspirations ». Il envisage de poursuivre ses études à l’étranger, aux États-Unis, en Europe ou en Asie, où des formations de pointe en automatisme et robotique sont disponibles.

