Sandra Tchibozo Yabo sort un nouvel album ce mercredi

La chanteuse béninoise Sandra Tchibozo Yabo fait son retour sur la scène musicale avec la sortie d’un nouvel album ce mercredi 10 avril 2024.

‘’Telle un phoenix’’, c’est le nouvel album de l’artiste Sandra Tchibozo Yabo. Les chansons de ce livre sonore ont été réalisées avec le chanteur et percussionniste béninois Jah Baba. Sur l’album, il y a des titres comme ‘’Fruit défendu’’, ‘’Je ne doute pas’’, ‘’Le plan divin’’ etc. L’artiste chante entre autres l’amour, les différences qui doivent nous unir, la foi, la nécessité de pardonner à son prochain et aussi du plan divin pour chacun de nous.

Sandra Tchibozo Yabo est connue pour sa chanson phare ‘’Ce jour-là’’ qui parle du manque de l’être aimé séparé par la distance. C’est d’ailleurs le titre de son premier album sorti en septembre 1999 à Paris. Les morceaux ont été concoctés avec l’aide du producteur Ernest Mvouama et la collaboration des musiciens du célèbre Frédéric Ehui (Meiway).

Sandra Tchibozo Yabo n’est pas juste une passionnée de la musique ; elle est née pour la musique. Dotée du don de clairaudience, elle entend des messages, des sons, des voix. Ces textes sont d’une profondeur inouïe. Pour elle, la musique est une source de guérison. Après une longue absence pour diverses raisons, Sandra Tchibozo Yabo renait de ses cendres avec son nouvel album de 13 titres ; ‘’Telle un phoenix’’.

Akpédjé Ayosso

8 avril 2024 par ,