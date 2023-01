Samuel Eto’o soutient la candidature de l’Algérie

On connait désormais le choix du président de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT) en ce qui concerne l’organisation de la CAN 2025. Samuel Eto’o a exprimé son soutien à la candidature de l’Algérie.

Si le président de la FECAFOOT avait la possibilité d’attribuer l’organisation de la CAN 2025 à un pays, il porterait son choix sur l’Algérie. Il l’a fait savoir dimanche 15 janvier 2023 lors d’une interview à l’aéroport international Houari Boumédiene. L’ex capitaine des Lions indomptables du Cameroun justifie son choix par le soutien dont il a bénéficié du pays au moment où le Cameroun, son pays organisait la CAN précédente. « Je ne trahis jamais mes amis. L’Algérie a été aux côtés du Cameroun quand on traversait des moments difficiles avant la tenue de la CAN au Cameroun. En retour, il est de mon devoir d’être aux côtés du président de la Fédération algérienne de football », a laissé entendre le président de la FECAFOOT exprimant son soutien à la candidature de l’Algérie. « Le football est là pour aider. Pas pour diviser. Et nous n’allons pas changer cette belle histoire. Le président que je suis, ça sera mon devoir de retourner l’ascenseur à la FAF », a-t-il soutenu.

En dépit de ses relations avec le Bénin, et le ministre des sports, Oswald HOMEKY en particulier, Samuel Eto’o ne portera pas son choix sur la candidature conjointe du Bénin et du Nigéria pour l’organisation de cette CAN. La star internationale du football à l’instar de plusieurs personnalités étrangères a visité l’an dernier, l’exposition ‘’Art du Bénin, de la Révélation à la restitution » à la présidence de la République.

Le Maroc, l’Afrique du Sud, la Zambie, le duo Nigéria-Bénin, et l’Algérie ont déposé leur candidature pour l’organisation de la CAN 2025.

F. A. A.

