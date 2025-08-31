Samou Adambi et deux autres militants BR réintégrés

L’ancien ministre de l’énergie, de l’eau et des mines, Samou Séïdou Adambi fait son comeback au sein des instances dirigeantes du parti Bloc républicain (BR). La décision a été prise ce dimanche 31 août 2025, au terme d’une session extraordinaire du Bureau exécutif national (BEN).

Samou Séïdou Adambi, ex ministre de l’énergie et de l’eau, Joël Bossikponon et Bertin Lokossou font leur retour au sein du Bloc républicain. Le Bureau exécutif national, après examen approfondi du dossier et des différents « actes positifs » posés par ces militants sanctionnés lors des travaux de la première session ordinaire du Bureau politique (BP), au titre de l’année 2025 ce samedi 30 août, a décidé de les réintégrer au sein des instances et structures du parti. L’information est rendue publique ce dimanche 31 août 2025, à travers un communiqué du BEN.

Selon ce communiqué, Samou Séïdou Adambi réintègre toutes les instances dirigeantes du BR ; Joël Bossikponon, le Bureau politique, la coordination de l’OJBR et toutes les structures décentralisées du parti dont il est membre ; et enfin, Bertin Lokossou intègre le Bureau politique et les autres structures décentralisées du parti dont il est membre.

Désormais réintégrés, ils pourront prendre part aux travaux des instances et structures dont ils relèvent.

Le parti a par ailleurs exhorté les militantes et militants à continuer de soutenir avec détermination, les efforts de développement menés par le gouvernement du président Patrice Talon, et qui ont contribué à bâtir une nation forte et un Bénin rayonnant.

F. A. A.

