Salimane Karimou lance la rentrée scolaire à Parakou

La rentrée scolaire 2025-2026 a démarré ce lundi 15 septembre 2025 sur toute l’étendue du territoire national. Salimane Karimou, ministre des enseignements maternel et primaire a procédé au lancement officiel à l’école primaire publique de Wokodorou à Parakou, dans le département du Borgou.

Après les grandes vacances, place maintenant aux activités pédagogiques qui ont démarré ce lundi 15 septembre 2025, conformément au calendrier scolaire de l’année 2025-2026. Elèves et apprenants ont repris le chemin de l’école ce lundi 15 septembre.

C’est à l’EPP de Wokodorou que le ministre des enseignements maternel et primaire a officiellement lancé la rentrée ce lundi. En présence des enseignants, élèves et parents d’élèves, il a réitéré l’engagement du gouvernement à garantir une éducation inclusive et de qualité aux enfants du Bénin. Salimane Karimou a exhorté à l’occasion de ce lancement officiel, les enseignants à plus de dévouement. S’adressant aux apprenants, il a prodigué des conseils et lancé un appel à la discipline et l’assiduité, gage de réussite scolaire. L’autorité ministérielle avait à ses côtés pour ce lancement, le préfet du Borgou, le maire de la ville de Parakou, et plusieurs autres personnalités.

F. A. A.

15 septembre 2025 par ,