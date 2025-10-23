jeudi, 23 octobre 2025 -

Football en 2025

Salah et Hakimi parmi les favoris au titre de Joueur africain de l’année




La Confédération Africaine de Football (CAF) a dévoilé, mercredi 22 octobre, la liste des dix finalistes pour le prestigieux titre de Joueur africain de l’année 2025. L’annonce relance les pronostics sur celui qui succédera au Nigérian Ademola Lookman, couronné en 2024.

De nationalité marocaine, deux figures du football mondial dominent la liste des dix finalistes pour le prestigieux titre de Joueur africain de l’année 2025. Mohamed Salah, auteur d’une saison éblouissante avec Liverpool (28 buts et un nouveau sacre en Premier League), et Achraf Hakimi, défenseur clé du Paris Saint-Germain, héros de la saison historique du club parisien.

Le tenant du titre, Ademola Lookman, ne figure pas dans cette édition, ouvrant la voie à une nouvelle rivalité continentale.

Aux côtés des deux stars marocaines, la liste réunit plusieurs talents du continent et d’Europe : Fiston Mayele (RDC, Pyramids FC), Serhou Guirassy (Guinée, Dortmund), Victor Osimhen (Nigeria, Galatasaray) ou encore Frank Anguissa (Cameroun, Naples).

La CAF précise que la sélection a été opérée par un panel d’experts, composé de membres du Comité technique et de développement, d’anciens joueurs, d’entraîneurs et de journalistes sportifs africains.

Plusieurs distinctions attendues

La cérémonie, dont la date n’a pas encore été fixée, récompensera aussi le Joueur interclubs de l’année, le meilleur gardien, le meilleur jeune, ainsi que l’entraîneur africain de l’année. Les distinctions du club et de l’équipe nationale de l’année seront également décernées.
23 octobre 2025




