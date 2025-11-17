lundi, 17 novembre 2025 -

Ballon d’Or africain 2025

Hakimi, Salah et Osimhen en lice pour le titre de Joueur de l’année




La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé la liste des trois finalistes pour le prestigieux titre du Joueur de l’année 2025, prévu pour ce mercredi 19 novembre, à l’occasion des CAF Awards à Rabat, au Maroc.

Mohamed Salah (Egypte), Achraf Hakimi (Maroc) et Victor Osimhen (Nigéria), sont les trois finalistes qui se disputent le titre du Joueur de l’année 2025. La CAF a dévoilé leurs noms en prélude à la cérémonie des CAF Awards, prévue pour ce mercredi à Rabat.
Mohamed Salah, légende du football égyptien, plusieurs fois couronné, est à la recherche d’un nouveau sacre pour renforcer son statut de référence du football africain.
Face à lui, Achraf Hakimi, international marocain et latéral droit du Paris Saint-Germain. Auteur d’une saison exceptionnelle autant en club qu’en sélection, il s’impose comme l’un des défenseurs les plus influents du football mondial. Sa polyvalence, sa capacité offensive et son rôle déterminant dans les performances du Maroc en font un sérieux prétendant.
Enfin Victor Osimhen, l’une des plus grandes forces offensives du Nigeria, continue d’impressionner par sa puissance. Le joueur de Galatasaray part également favori.

F. A. A.

17 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




